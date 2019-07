Jay Maidment/Columbia Pictures

Lo primero es lo primero. Si todavía no has visto Spider-Man: Far from Home deja de leer este artículo. Te recomendamos mejor nuestra crítica sin spoilers sobre la última de Marvel. Si todavía no la has visto, pero te gustan los spoilers, bienvenido. Te vamos a contar qué pasa en las dos escenas de después de los títulos de crédito que tiene la última de Spider-Man y qué significa eso para el final de la fase 3 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

En todo caso, quedas avisado.

Primera secuencia postcrédito de Spider-Man: Lejos de casa

Spider-Man: Far from Home cierra con Peter Parker y el resto de sus compañeros de clase de vuelta en Nueva York. Peter (Tom Holland) y MJ (Zendaya) compartieron un momento tierno en Londres (en medio de bastante destrucción) y Peter, versión Spider-Man, vuela a lo que es su primera cita con MJ saltando por entre los rascacielos de Manhattan mientras va enviando mensajes de texto. La cita en cuestión consiste en Spider-Man llevándose a MJ a sobrevolar por las alturas.

Tras una primera tanda de títulos de crédito, MJ y Spider-Man aterrizan de nuevo en las calles de Nueva York y ella, que ha pasado un poco de miedo o vértigo o mareo o todo, dice que es la última vez que va a hacer algo así. Ambos se despiden en lo que debe ser la cita más corta (y poco interesante en realidad) de la historia cuando en una de las pantallas gigantescas de la ciudad se ve el anuncio de una noticia de última hora.

Sony Pictures

En una edición especial del programa de noticias Daily Bugle se puede ver un video manipulado en el que Mysterio (Jake Gyllenhaal) aparece haciéndose la víctima y pretendiendo que fue Spider-Man quien en realidad orquestó los ataques de Europa ocurridos en Far from Home.

Tras el video, podemos ver que el presentador del programa no es otro que J. Jonah Jameson (interpretado por el mismo J.K. Simmons que ya se puso en la piel de este personaje en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y cuando Daily Bugle era un periódico). El programa, que parece una parodia del Infowars de Alex Jones y un comentario sobre las consecuencias de las noticias falsas, revelará además la identidad de Spider-Man como Peter Parker.

Las cosas se le han complicado a Peter de cara a su próxima aventura. Pero el hecho de que se haya desvelado su identidad podría no ser lo peor a lo que tenga que enfrentarse. Y es que el joven, celoso de su intimidad, deberá limpiar su reputación y probar su inocencia.

Segunda secuencia de después de los títulos de crédito en Spider-Man: Far from Home

Esta escena viene al final de todo de la película y cuando los títulos de crédito ya han salido por completo. Sí, cuando ya has tenido tiempo de ver cuál fue la empresa de catering que utilizaron o que Spider-Man: Lejos de casa se filmó principalmente en Londres.

La secuencia arranca con Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) a bordo del todoterreno Audi negro que han ido conduciendo toda la película y prácticamente moviendo la cabeza a ritmo de "A Message to You Rudy" de The Specials. Hay algo en esta escena que no acaba de encajar. Y es que, ya te dijimos que en Spider-Man: Far from Home nada es lo que parece.

Reproduciendo: Mira esto: Toy Story 4: Cómo se grabaron las voces de los actores

Nick Fury y Maria Hall en realidad no son tal y se convierten en los dos skrulls que conocimos en Captain Marvel: Talos (Ben Mendelsohn) y su compañera Soren (Sharon Blynn). Esta especie tiene la habilidad de cambiar su aspecto físico y parece que habrían sido Talos y Soren los que se hicieron pasar por Fury y Hill durante toda la película.

Los skrulls aprovechan para llamar al Fury real (creemos), que responde a la llamada vestido para el verano y en una playa. Pero nuevamente las apariencias engañan y vemos que en realidad Fury estaba tratando de disfrutar de unos momentos de paz en una playa recreada virtualmente.

"Todo el mundo nos ha preguntado dónde estaban los Avengers y no sabíamos qué decir", se queja Talos ante Fury cuando le da el reporte de cómo han ido las cosas en la Tierra.

El exjefe de S.H.I.E.L.D., que está a bordo de la nave donde habitan el resto de los skrulls, termina su conversación con sus agentes infiltrados y decide que ha llegado el momento de volver a ponerse a trabajar.

Esta secuencia nos deja en realidad todavía más llenos de dudas e incertidumbres que la anterior. ¿Por qué Fury no ha acudido personalmente a gestionar la crisis causada en la Tierra por Mysterio? ¿Qué anda tramando a bordo de la nave skrull? ¿No se suponía que Carol Danvers/Captain Marvel iba a ayudar a los skrulls a encontrar un nuevo planeta? ¿En qué consiste exactamente el trabajo de Fury? Y sí, ¿dónde están el resto de Avengers?

Tendremos que esperar al año que viene para saberlo. La próxima película de Marvel, todavía sin título, se estrenará el 1 de mayo de 2020. ¿Será la Black Widow que tanto anhelamos y ya ha empezado a filmarse?