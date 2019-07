¡Cuidado! No cometas estos errores en Amazon Prime Day 2019

Angela Lang/CNET

Amazon Prime Day es la mayor jornada de ofertas de Amazon, que durante dos días te da la oportunidad de acceder a descuentos en todo. Sin embargo, existen algunos errores de novato que podrías estar a punto de sufrir, por lo cual nos anticipamos a este gran festival de rebajas, para que llegues preparado con trucos y errores frecuentes a evitar.

No tener una cuenta Amazon Prime

Voy a comenzar con el error más básico y que probablemente pensarás que es lógico: no tener una cuenta de Amazon Prime. Para aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day tienes que ser miembro de Amazon Prime, el servicio para clientes de Amazon que les permite obtener un montón de beneficios, entre ellos entregas en dos días y en un día en algunos países.

Si tienes una cuenta de Amazon, pero no de Amazon Prime, puedes crearla y disfrutar gratis durante 30 días. Créala un poco antes de los días del Amazon Prime Day, para que ya la tengas lista y no pierdas tiempo ni las ofertas, y ponte un recordatorio si quieres darla de baja para que no te cobren.

Darte por vencido con productos agotados

Un error frecuente es pensar que si un objeto ya está agotado, jamás vamos a poder conseguirlo. Amazon puede decir que un artículo está agotado porque mucha gente lo tiene en su carrito, pero eso no significa que ya lo han comprado.

Algunas personas consiguen una mejor oferta o cambian de idea, y lo eliminan del carrito, por lo cual ese artículo vuelve a estar disponible. Te recomendamos acceder a la lista de espera de ese producto, porque si vuelve a estar disponible, Amazon te avisará que ahora lo puedes comprar.

Comprar a ciegas

Comprar en el Amazon Prime Day puede ser una buena idea pero… ¿realmente sabes lo que necesitas? Debes llegar con una idea concreta de lo que tienes que comprar en el Amazon Prime Day, porque de lo contrario puedes caer en la trampa y comprar cosas que no necesitas.

Reproduciendo: Mira esto: Ofertas de Amazon Prime Day: 5 errores que debes evitar

Pensar que Amazon tiene el mejor precio

Otro error frecuente es pensar que Prime Day tiene los mejores precios. Sí, hay muchos artículos en ofertas, pero a veces algunos de ellos suben de precio y dejan de ser tan apetecibles. Desde luego los productos de Amazon estarán más baratos y muchos aparatos tecnológicos también, pero si quieres asegurarte, hay una herramienta llamada camelcamelcamel.com, en la que puedes mirar el historial de precio de un producto, para asegurarte de que no te están timando.

Sufrir de FOMO y no darte cuenta

Y por último, un consejo, no tengas miedo a quedarte fuera del Amazon Prime Day. Sí, es cierto, mucha gente sufre de FOMO y cree que por no comprar nada no estarán a la moda o se estarán perdiendo de algo, por lo cual te recomendamos que pienses detenidamente qué necesitas comprar, y una vez que elabores una lista te zambullas en Amazon a rebuscar esas ofertas.

Si no está en tu lista, no lo necesitas.

Reproduciendo: Mira esto: Amazon: Así se preparan y envían tus compras

