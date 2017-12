Netflix

¿Eres fan de Narcos? ¿Te gustan más los embrollos sentimentales de Las chicas del cable? ¿O tal vez tú también estés ya enganchado a Dark? Hablamos con el vicepresidente de series originales internacionales de Netflix, Erik Barmack, sobre estos títulos, qué debe tener una serie para considerarse exitosa dentro de este gigante de contenidos digitales y sus recientes nominaciones y galardones en los Premios Fénix.

Club de cuervos, Narcos, Las chicas del cable y 3% estaban nominadas a Premios Fénix. Además de las nominaciones de Narcos a los Emmy y a los Globos de Oro. ¿Forma eso parte del éxito de estas series? ¿Cómo se define el éxito en Netflix?

Para nosotros el éxito consiste en poner grandes series frente a la gente. Ya sea algo como Club de cuervos, que es intensamente local, de modo que el humor es muy específico para una región. Y para nosotros es un gran éxito en México. O una serie como 3% que creímos que iba a ser muy específica para Brasil, pero ha acabado teniendo una audiencia global porque, por el motivo que sea, gente de fuera de Brasil se sintió identificada con esta distopia. También puede ser una serie como Las chicas, que estábamos haciendo para España pero también creímos que podía ser un gran éxito en América Latina. Se trata de hacer un buen trabajo a nivel global a la hora de conectar nuestras audiencias con buenas historias. Y los Premios (Fénix) y cosas así son un signo de que nos estamos moviendo en la dirección adecuada y haciendo cosas de cierta calidad. Pero en realidad es nuestra audiencia la que nos dice más que nada qué es el éxito.

Es interesante que produzcan algo que podría parecer específico para un mercado concreto y luego tenga éxito a nivel global...

Estamos en medio de una revolución televisiva global. El 6 por ciento del mundo habla inglés, pero la mayoría de contenidos que se distribuyen alrededor del mundo, más allá de contenidos locales, vienen de Hollywood o algunas series que se hacen en Londres. Y eso nos deja una gran oportunidad de hacer series. Nuestro negocio es 50/50 entre Estados Unidos y el mercado internacional. Pero el segmento internacional está creciendo rápidamente y cada vez hay más gente alrededor del mundo que quiere series diferentes. Es gente a la que no le importa tanto de dónde viene una serie, quieren que esté hecha con calidad. En Narcos, el 75 u 80 por ciento del tiempo se habla español, pero su gran éxito en Estados Unidos es increíble. Las chicas ha sido un gran éxito en América Latina, pero no sólo en los países donde se habla español, también en Brasil. Son signos de que el mundo de la televisión y los medios están cambiando.

El problema es la cantidad de títulos nuevos que se estrenan. ¿Cómo destaca un título entre tantas opciones?

Tu Netflix va a ser diferente de mi Netflix y diferente del Netflix de otra persona. Hay cientos de series, pero las personas individualmente buscan cosas particulares. Por ejemplo, yo podría estar buscando series en español, de anime y de ciencia ficción. Debe haber cinco o seis series para mí —y no cientos— en cuanto empiezo a delimitar mis intereses. Por supuesto, siempre tendremos series de tipo blockbuster como Stranger Things, que tienen un público muy muy grande. Es algo que estamos viendo ahora mismo con una serie alemana titulada Dark, que está explotando en las redes sociales. Pero en general, con los contenidos globales y las numerosas opciones, tu experiencia será cada vez más personalizada.

¿Cómo deciden qué series renovar y cuáles no? No aplican los mismos criterios que la televisión tradicional...

Sí y no. Al final del día, queremos tener los ingresos para volver a invertirlos en contenido y generar el goce del consumidor. Queremos ser muy eficientes en ese sentido. Cuando cancelamos una serie, seguramente tendrá una audiencia a la que le encanta, pero eso no se corresponde con el precio de hacer la serie. Queremos seguir renovando cosas que le gusten a la gente y a la escala en la que es adecuado. Y reinvertir.

¿Usan los muchos datos que tienen para diseñar series?

Teníamos la intuición de que las historias románticas, protagonizadas por mujeres son una buena categoría para nosotros. Y eso nos lleva un poco hacia Las chicas. También hay cierto interés por la ciencia ficción con protagonistas jóvenes. Pero puedes encargar series así, con una ejecución de base y que no haya una audiencia. La magia es trabajar con grandes directores y gente con visión creativa y usar los datos a modo de guía, pero no de forma principal.

¿Hasta qué punto pueden usar los creadores esa información? ¿Saben en todo momento cómo ha funcionado su serie o en qué momento los espectadores han dejado de mirar una temporada?

Tratamos de darles información que les ayude a hacer mejor una serie. Así que podemos decirles cosas como: hubo una caída de audiencia entre el segundo y tercer episodio y creemos que estas tramas o personajes han contribuido a ello. Pero en realidad lo que queremos es darle a la gente datos que serán útiles para su trabajo. Y no queremos que los creadores se obsesionen con los datos de audiencia de la misma forma que pasa a veces con la televisión lineal. Se puede dar el caso de que una serie tenga una audiencia pequeña pero muy apasionada y de un grupo demográfico importante para nosotros.

¿Qué hay de las caras de sus series? ¿Cómo escogen a sus intérpretes?

Confiamos mucho en nuestros directores y sus elecciones. A veces nuestros protagonistas son grandes estrellas que vienen del cine. Por ejemplo, en la serie brasileña O mecanismo estamos trabajando con Selton Mello, considerado como uno de los mejores actores en Brasil y la escena cinematográfica de ese país. En Dark, hay un montón de adolescentes que no eran conocidos. Stranger Things es una serie muy importante que empezó con un montón de actores no conocidos entonces. En Narcos, Wagner (Moura) era una gran estrella en Brasil. Fue toda una apuesta y nos arriesgamos para ver si también funcionaría con la audiencia global. Tratamos de encontrar al actor adecuado para una serie, en lugar de centrarnos únicamente en conseguir un gran nombre.

Una de nuestras obsesiones televisivas de este año ha sido Mosaic. No sé si has visto la serie interactiva de Steven Soderbergh para HBO. ¿Cómo ves la evolución de las series de televisión con apuestas como esa?

Hemos hecho algunas pruebas interactivas con contenido para niños. La verdad es que no he visto Mosaic, pero creo que el formato tradicional de 13 episodios de 44 minutos cada uno va a cambiar. Ya hemos empezado a jugar con la noción de que los episodios no tienen que tener la misma longitud, de que puedes poner varios episodios de una serie a la vez. En el futuro tal vez hagamos una película de 90 minutos, seguida por cuatro episodios. El mundo de lo que definimos como televisión va a cambiar dramáticamente y esas narrativas que se ramifican podrían formar parte de ello.

