Habla el genio detrás de los efectos visuales de Alita: Battle Angel

Avatar. Las trilogías de The Lord of the Rings y The Hobbit. X-Men y King Kong. Eric Saindon ha participado en los efectos visuales de algunas de las películas más taquilleras de los últimos 15 años. Y ahora se prepara para el estreno el 14 de febrero de Alita: Battle Angel, de la que es supervisor de efectos visuales.

Saindon trabaja en Weta Digital en Nueva Zelanda y accedió a conversar vía telefónica con CNET en Español para explicar cómo se crearon los efectos visuales en Alita: Battle Angel, una película que trata sobre una cyborg llamada Alita que nada recuerda de su pasado y que decide emprender la arriesgada misión de descubrir su verdadera identidad. Aquí puedes leer la reseña de Alita: Battle Angel en CNET en Español.

El filme –producido por James Cameron y dirigido por Robert Rodríguez– está inspirado en el manga creado por Yukito Kishiro y cuenta con un personaje principal creado totalmente en computadora e interpretado a través de la tecnología de captura de movimiento por la actriz Rosa Salazar.

"Ese fue el principal desafío de este proyecto: crear un personaje que luciera humano. En el pasado hicimos personajes en Weta Digital como Gollum, los Na'vi (Avatar) y los simios de Planet of the Apes, pero esta es la primera vez que debía crear un personaje humano que luciera creíble y que, al mismo tiempo, interactuara con actores reales, incluso que besara a uno. Fue una tarea completamente loca. Teníamos que lograr que el espectador olvidara que lo que estaba viendo era una imagen generada en una computadora (CGI por sus siglas en inglés)", dice Saindon.

Nominado en dos oportunidades a los premios Oscar en la categoría de efectos visuales, Saindon asegura que hay dos avances principales que permitieron crear a un personaje como Alita. "Primero, filmamos a Rosa con dos cámaras de captura de movimiento fijas en su cabeza, así que logramos registrar todas sus facciones y expresiones en estéreo y en alta definición. Y, segundo, filmamos a Rosa en el set todo el tiempo, así que disponíamos de cantidades asombrosas de información", explica Saindon, cuyo primer crédito cinematográfico fue en 1998, en la película Star Trek: Insurrection, en la que se encargó de crear las miniaturas de las naves espaciales.

Saindon y su equipo estuvieron en el set de rodaje de la película asegurando que la tecnología de captura de movimiento se hiciese correctamente y, a la vez, no interfiera con la disposición de las cámaras y los actores por parte del director, Robert Rodríguez. "La idea es que no notes los efectos visuales. Esto lo entiende ahora la gente. Mis padres pensaban que Gollum (en The Lord of the Rings) era un tipo dentro de un traje. Las audiencias son muy listas ahora. Nuestro objetivo es que los efectos desaparezcan, como cuando Alita come una naranja en la segunda escena de la película. Te olvidas que ella fue creada en computadora", razona.

Suele suceder que los personajes digitales lucen poco realistas al interactuar con actores reales en una escena. "El actor Ed Skrein (Deadpool) simuló el peso del esqueleto mecánico de su personaje añadiendo pesas a sus zapatos cuando filmó sus escenas. El actor Jackie Earle Haley empezó replicando el modo de caminar de un robot pero pronto se dio cuenta que lucía algo tonto. Él pudo ver cómo luciría su interpretación de un robot en tiempo real en un monitor y decidió cambiarla. Así de increíble es la tecnología actual de captura de movimiento".

Saindon pone como ejemplo de los avances en efectos visuales una escena en la que Alita se sumerge en un lago. "Usamos a un buzo local, capaz de aguantar la respiración por varios minutos, para usarla como referencia de sus movimientos bajo el agua, la manera en la que la ropa se mueve, y luego para reproducir cómo el agua corre por el cuerpo de alguien al emerger de una piscina".

Esta atención a los detalles también se tradujo en los sets construidos en Hooligan Studios, en Dallas, Texas, que reprodujeron partes de Iron City, la caótica ciudad cyberpunk en la que transcurre la mayor parte del filme, y que es lo opuesta de la opulenta ciudad flotante de Zalem. "Nos inspiramos en ciudades de España y Latinoamérica para crear nuestra metrópolis. Usamos a Panamá City, La Habana y Barcelona como inspiración".

Al igual que en el manga, muchos de los personajes de Alita: Battle Angel son cyborgs o una mezcla de esqueletos mecánicos con cerebro y corazón humanos.

Estos personajes fueron creados en computadora a través de la tecnología de captura de movimiento. "Creo que la gente se sorprenderá con la historia. Si solo recuerdas que viste a un gran personaje hecho en computadora, fracasamos", advierte Saindon.

Además de Rosa Salazar, el elenco de Alita: Battle Angel incluye a Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Keean Johnson, Eiza González, Ed Skrein y Jackie Earle Haley, entre otros.

"Mi efecto visual favorito en la película es algo muy simple, como cuando Alita conce al Dr. Ido y muerde una naranja. La reacción de Alita es idéntica a la de la actriz. 'Soy yo, pero no soy yo', exclamó perpleja Rosa Salazar al verse en el monitor", revela Saindon, recordando con satisfacción el momento.

Alita: Battle Angel se estrena en cines el 14 de febrero.

