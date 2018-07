Todo lo que se sabe del equipo de fútbol infantil atrapado en Tailandia

Linh Pham/Getty Images

El 23 de junio un equipo de fútbol conformado por 12 niños y su entrenador quedaron atrapados en el complejo cuevas Tham Luang en Tailandia, al que entraron después de terminar su entrenamiento.

Una vez dentro de las cuevas Tham Luang, el equipo quedó atrapado cuando unas lluvias torrenciales inundaron el complejo de cuevas con extensión de más de 10 kilómetros (6 millas) de distancia.

Después de 10 días desaparecidos, los rescatistas tailandeses localizaron con vida a los 12 niños y a su entrenador el 2 de julio. Sin embargo el rescate no será fácil, ya que las lluvias que han inundado la cueva dejan con pocas opciones viables a los rescatistas.

La marina tailandesa, Thai Navy SEAL, publicó dentro de Facebook, el momento en el que encontraron al grupo de niños y a su entrenador.

Hooyah.....ทีมหมูป่า พบเยาวชนทีมหมูป่าบริเวณหาดทรายห่างจาก Pattaya beach 200 เมตร โดยนักดำน้ำหน่วยซีลดำน้ำวางไลน์เชือกนำทาง ร่วมกับนักดำน้ำจากประเทศอังกฤษ ระยะทางจากห้องโถง 3 ยาว 1,900 เมตร เมื่อเวลา 21.38 น. คืนวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 #ThainavySEAL Posted by Thai NavySEAL on Monday, July 2, 2018

¿Por qué el rescate es tan complicado?

Las cuevas de Tham Luang, tienen una longitud aproximada de 10 kilómetros con subidas y bajadas pronunciadas y las lluvias han inundado los túneles que conectan a las cuevas.

Por otro lado, el Consejo Británico de Rescate de cavernas, estima que los niños están a unos dos kilómetros de la cueva y a un kilómetro debajo de la superficie. Mientras que según otras estimaciones, como dice el New York Times, el grupo podría estar a cuatro kilómetros de la entrada. Según datos del periódico El País, los expertos tardan tres horas en realizar el recorrido hasta donde están ubicados los niños y su entrenador.

¿Cuáles son las alternativas?

Dada la dificultad del rescate, que el periódico El País ha descrito como "la mayor operación de rescate de la historia tailandesa", la primera opción es drenar la cueva. Esa operación que ya se puso en marcha, pero que podría tardar meses en concluir.

La segunda opción es enseñarle a los niños a bucear. Sin embargo, las condiciones de las cuevas son peligrosas, los pasajes son estrechos y no existe iluminación alguna. Sumado a eso, no es seguro que todos los niños sepan nadar.

"Tratar de llevar a no buceadores a través de una cueva es una de las situaciones más peligrosas posibles, incluso si las inmersiones son relativamente fáciles", comentó Anmar Mirza, un experto estadounidense en rescate en cuevas a The Associated Press.

La tercera opción que se plantea es abrir otro acceso a la cueva, por lo que por el momento se están buscando posibles entradas alternas aunque no se ha tenido éxito.

¿Qué tecnología se está empleando?

Como es de esperarse en desastres como éste, la ayuda internacional ha llegado. Una muestra de ello es la compañía israelí, Maxtech Networks, empresa especializada en proveer comunicación en lugares sin conexión celular. Uno de sus empleados se encuentra en Tailandia trabajando junto con el equipo de rescate para enseñarles a utilizar sus dispositivos de comunicación.

En una entrevista para el programa Israel Daily de ILTV, el fundador de Maxtech Networks, Uzi Hanuni, comentó que entienden que la única forma de rescatar con éxito a los niños y a su entrenador es con ayuda de tecnología de comunicación que pueda adaptarse a las condiciones tan extremas como las de la cueva.

Hanuni explicó que si bien su dispositivo parece un simple walkie talkie, este tiene integrada tecnología que permite a los rescatistas comunicarse en un rango de dos millas de distancia. Lo interesante es que estos dispositivos no solo sirve para comunicarse, sino que cada uno de ellos funciona como un repetidor, por lo que la cobertura de comunicación puede hacerse mucho más amplia.

¿Qué pasará por ahora?

Mientras se llevan a cabo las labores de rescate del equipo de futbolistas, se les está haciendo llegar alimentos en forma de geles energéticos y agua, además de primeros auxilios. Se estima que podrían estar atrapados hasta el mes de septiembre. Sin embargo, el riesgo sigue latente, ya que la temporada de lluvias en Tailandia no ha terminado y, según el pronóstico del Departamento Metereológico tailandés de Chiang Rai, las lluvias podrán regresar en unos días e incluso incrementar, lo que elevaría los niveles de agua y complicaría aún más la misión de rescate.