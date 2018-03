Equifax descubre otros 2.4 millones de usuarios afectados por 'hackeo'

Agrega 2.4 millones de personas a las 145.5 millones que ya se vieron afectadas por el hackeo masivo a Equifax.

Una masiva violación de datos que afectó a casi la mitad de la población de Estados Unidos en 2017 afectó a más personas de las que originalmente se había informado, dijo Equifax, la firma de informes crediticios, en un comunicado el jueves por la mañana.

Equifax encontró 2.4 millones de estadounidenses adicionales cuyos nombres e información parcial de su licencia de conducir fueron robados, pero no incluidos en la divulgación original. La compañía dijo que no se incluyó originalmente porque sus números de seguridad social no fueron robados.

Ian Knighton/CNET

El hallazgo se produce a medida que la compañía continúa analizando el daño con los investigadores para comprender completamente el alcance de un hackeo catastrófico que duró meses y comprometió los datos personales de casi la mitad de la población estadounidense.

Equifax dice que todos los usuarios afectados serán notificados, y enfatiza que estos hallazgos no son el resultado de ningún nuevo ataque.

"Esto no se trata de datos robados recién descubiertos", dijo Paulino do Rego Barros, Jr., director ejecutivo interino de Equifax. "Se trata de examinar los datos robados previamente identificados, analizar otra información en nuestras bases de datos que no fueron tomadas por los atacantes y hacer conexiones que nos permitieron identificar a personas adicionales".

Las noticias del alcance de la brecha de Equifax siguen revelando lentamente lo mal que el hackeo ha golpeado a la empresa. Cuando se informó originalmente en septiembre pasado, solo 143.3 millones de estadounidenses se vieron afectados. En octubre, esa cifra había aumentado a 145.5 millones. Ahora, la compañía anunció la existencia de 2.4 millones de personas adicionales que descubrió fueron afectadas.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por el estado de Massachusetts, llamó a la compañía el 9 de febrero en una carta a sus ejecutivos, escribiendo que Equifax emitió "declaraciones incompletas, confusas y contradictorias" y no respondió el "alcance preciso de la violación".

Luego de que le compañía anunció los afectados nuevos, la senadora Warren escribió en Twitter que "ya no se puede confiar en Equifax".