Epix lanza servicio de streaming para competir con Netflix

Epix

Si querías una alternativa a Netflix, a partir de este lunes tienes otra.

Epix Now, el app del servicio de streaming de contenidos de la cadena de televisión Epix de Metro Goldwyn Mayer (MGM), ya está disponible para descargar. Una suscripción cuesta solo US$6 al mes y, al igual que Netflix, permitirá a los usuarios descargar películas y series de TV en sus dispositivos para verlas cuando no tengan acceso a una conexión a Internet.

En temas de contenido, Epix Now ofrecerá los cuatro canales de TV de Epix, y también el catálogo de MGM y los estudios Paramount y Lionsgate, según un comunicado de prensa. Además, estrenará contenido original nuevo como las series Pennyworth (sobre el mayordomo Alfred de Batman), Godfather of Harlem con el actor Forest Whitaker y Perpetual Grace, LTD., que cuenta con la actuación de Ben Kingsley.

Los usuarios podrán hacer streaming de Epix Now desde un iPhone, iPad, Apple TV y dispositivos Android. Epix Now pronto llegará a más dispositivos incluyendo Roku y Amazon Fire TV, dijo la unidad de MGM.

Con este lanzamiento, Epix Now entra a una arena competitiva repleta de compañías de entretenimiento y tecnología que desean mantener, con sus propios servicios de streaming, la atención de los consumidores. La más grande, Netflix, suma ya 139 millones de suscriptores de paga, y este año esperamos la llegada de un servicio de Apple, uno Disney y también uno de NBC.