Epic Games anuncia Unreal Engine 5 y muestra su poderío junto a la PS5

Agrandar Imagen Epic Games

Epic Games anunció el miércoles 13 de mayo Unreal Engine 5, su nuevo motor de procesamiento para videojuegos.

La empresa de desarrollo de videojuegos dio un adelante de su nuevo motor y dijo que estará listo para las consolas de siguiente generación como las anticipadas Xbox Series X y PlayStation 5. Sin embargo, los juegos compatibles con Unreal Engine 5 llegarán a partir de 2021.

Epic Games mostró el adelanto de un juego, Lumen in the Land of Nanite, ejecutándose en una versión de la PlayStation 5. Esto con la finalidad de mostrar el potencial de su nuevo motor de la mano de una consola de siguiente generación que llegará a partir de fines de año.

Epic dijo en el comunicado que con Unreal Engine 5 buscan obtener una realidad de fotografía similar a la de películas con con tecnología CG (generadas por computadora) e incluso de la vida real. Asimismo, Epic espera que Unreal Engine 5 esté al alcance de cualquier equipo de desarrollo, chico o grande, gracias a "herramientas de mucha productividad y librerías de contenido".

La tecnología de Unreal Engine 5 gira en torno a dos tecnologías, Nanite y Lumen —dos nombres que sirvieron para bautizar el demo del miércoles.

Nanite consiste en la virtualización de figuras geométricas para crear tanto detalle como sea posible. Toda la geometría de Nanite es transmitida y hecha a escala en tiempo real, por lo que no hay afectaciones como pérdida de detalles. Lumen es relacionada a la iluminación y permitirá a los desarrolladores modificar la cantidad y enfoque de luz, para dar énfasis en ciertas áreas del juego.

Epic afirmó que Unreal Engine 5 estará disponible a principios de 2021 para desarrolladores y llegará más adelante ese mismo año y compatible con PC, Mac, iOS y Android. Epic también dijo que su videojuego estrella, Fortnite, está creado en Unreal Engine 4, por lo que moverá el título a Unreal Engine 5 a mediados de 2021.