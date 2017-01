La Switch no sacará del mercado a la 3DS: presidente de Nintendo EE.UU.

Agrandar Imagen Foto de Neilson Barnard/Getty Images

No le digas tableta a la nueva Nintendo Switch.

Y no asumas que el dispositivo para jugadores, que cambia de forma, reemplazará a la popular consola portátil de la compañía, la 3DS, dijo el presidente de Nintendo para Estados Unidos, Reggie Fils-Aime, en entrevista con CNET.

Con su más reciente dispositivo, Nintendo está jugando a ganar el mismo juego que ha jugado por décadas: el que tiene lugar en tu sala de estar.

Al dar a conocer la Switch, que costará US$300, el pasado jueves, la compañía promovió el popular dispositivo como parte consola para el hogar, parte dispositivo portátil y parte tableta. Si dejas la Switch colocada sobre su puerto, le conectas los dos mandos Joy-Con y conectas todo al televisor, puedes jugar en una gran pantalla. Si sacas la consola, que tiene su propia pantalla, del puerto, y le unes los Joy-Cons directamente, tienes un dispositivo portátil. Si usas la base de la consola para colocarla como una tableta, le puedes conectar los mandos y obtener como resultado una especie de minitelevisor portátil.

Con su capacidad para transformarse y su facilidad para ser llevada a todos lados, la Switch parece estar preparada para apoderarse del mercado de los portátiles, tal vez incluso afectando las ventas de la 3DS de la propia Nintendo. Pero Fils-Aime enfatizó que la Switch, que saldrá al mercado a principios de marzo, será primordialmente un producto orientado a los hogares.

"El punto de la forma es que tal vez luzca como [una tableta]," dijo. "Pero... es una consola para el hogar que puedes llevar contigo y jugar en donde sea con cualquier persona".

Nintendo necesita que ese mensaje cale en los consumidores. La más reciente consola para el hogar de la compañía, la Wii U del 2012, nunca se acercó al colosal éxito de la Wii, que salió al mercado en 2006. Mientras tanto, la compañía ha seguido construyendo un negocio sólido con su plataforma portátil 3DS; incluso ha experimentado con el lanzamiento de juegos como Pokémon Go, Miitomo y Super Mario Run en dispositivos móviles iOS y Android.

Para asegurar a los dueños de 3DS que su adorada consola portátil no tiene los días contados, Fils-Aime dijo que Nintendo aún seguirá creando juegos para la 3DS, y que la oferta para primavera y verano será anunciada en la conferencia de videojuegos E3 en junio.

Además, con la Switch, Nintendo tiene en mente llegar a una audiencia distinta.

¿Cuántos años dices que tengo?

Foto de Getty Images

La reputación de Nintendo como una compañía familiar ha llevado algunas veces a ciertos juegos más subidos de tono a las consolas Xbox One de Microsoft o PlayStation 4 de Sony. Nintendo apuesta a que con la Switch podrá recuperar a esos jugadores, con juegos que sean más competitivos y atractivos.

Mientras que el primer anuncio del dispositivo Wii U de Nintendo en 2012 mostraba a niños y familias, el primer adelanto de la Switch no presentaba a ningún niño.

"Con Zelda, con Kart, con Xenoblade, creo que el consumidor inicial de la Switch serán más los adultos jóvenes con dinero para gastar, dados los precios de entrada y la gran biblioteca", dijo Fils-Aime. Eso no significa que Nintendo se esté deshaciendo de su audiencia principal. La compañía seguirá enfocándose a una audiencia más joven con la 3DS.

"Al final, queremos que la gente de todas las edades se involucre con Mario y Zelda y el contenido que está disponible en ambas plataformas", dijo Fils-Aime.

Listos para el lanzamiento

Nintendo solamente ha anunciado cinco títulos de lanzamiento para la Switch, tres de los cuales son juegos independientes. Tendrás que esperar más de un mes para poder jugar Mario Kart 8 Deluxe, y solamente podrás conseguir Super Mario Odyssey hasta la temporada navideña.

Eso no es nada en comparación con los 34 títulos de lanzamiento de la Wii U, o los 22 de la Xbox One, o los 24 juegos iniciales de la PlayStation 4. Pero Nintendo está manteniendo bajo ese número a propósito. La compañía dice que tener una larga lista de títulos de lanzamiento para la Wii U no le hizo a Nintendo ningún favor.

"El día de lanzamiento no es el principio y fin de todo", dijo Fils-Aime. "Realmente es un ritmo consistente de lanzamiento de contenido lo que refuerza continuamente en la mente de los compradores de la plataforma la idea de que eligieron correctamente, así como lo que anima a la gente que aún no lo haya comprado a tomar la decisión".

Dijo que la Wii U carecía de un ritmo confiable de lanzamientos de títulos, apuntando a juegos como Pikmin 3 y Star Fox Zero, que no permanecieron en el calendario.

Esa es la razón por la cual está espaciando el lanzamiento de los títulos más importantes para la Switch, y tuiteando el viernes pasado este calendario tentativo:

Foto de Nintendo

"Sentimos que tenemos este gran desfile continuo de contenido para motivar a la gente a unirse a la plataforma", dijo Fils-Aime.

En línea

Incluso Fils-Aime admite que los juegos online de Nintendo no tienen la mejor reputación.

"La gente nos ha atacado por eso", dijo. Pero un cambio de un modelo gratuito a otro sostenido por suscripciones para los juegos en línea tiene el potencial de cambiar las cosas.

La filosofía de Nintendo en cuanto al servicio en línea ha sido que es parte del paquete y debería venir incluido sin costo extra. Pero al tiempo que compañías como Sony y Microsoft adoptaron el modelo de suscripciones, Nintendo se dio cuenta de que necesitaba hacer lo propio.

"La realidad es que con la manera como han progresado las experiencias en línea, es una propuesta costosa", dijo Fils-Aime. "La cantidad de servidores que se necesitan para soportar Smash Brothers o Mario Kart -- estos grandes juegos de múltiples jugadores -- no supone una pequeña inversión".

Nintendo no ha dado a conocer ningún detalle aún sobre cuánto tendrás que pagar para jugar, pero la compañía está ofreciendo funciones como un chat de voz y un sistema de recepción para conectarte con jugadores similares. Los suscriptores además recibirán un nuevo título para el Nintendo Entertainment System o Super NES gratis cada mes.

La conexión con amigos será caso por caso, pero Nintendo espera crear una experiencia estandarizada. "No hay códigos para amigos dentro de lo que estamos haciendo", dijo Fils-Aime, en referencia al anterior y problemático sistema de la compañía para añadir contactos.

Mantente alerta, hay más por venir

Fils-Aime no dijo nada sobre cómo la Consola Virtual, el sistema de Nintendo que deja a la gente jugar títulos clásicos en dispositivos más recientes, funcionaría con la Switch. Con el éxito de la NES Classic, Nintendo tiene una inmensa oportunidad de recuperar juegos de eras anteriores. Fils-Aime dijo que la compañía ofrecería detalles sobre la Consola Virtual antes del lanzamiento de la Switch.

El diseño tipo tableta de la consola Switch nos hace preguntarnos si tendrá funciones tipo tableta, tales como la capacidad de transmitir programas de TV y películas, así como poder navegar por la red. No se ha dicho nada al respecto. Y además del precio del servicio de suscripción para los juegos en línea, no queda claro qué tipo de extras recibirán los suscriptores, o si los juegos descargados para la Wii U se podrán transferir.

Aparentemente con la Switch, Fils-Aime quiere sorprendernos con un par de jugadas.