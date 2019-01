Gabriel Olsen / Getty Images

Robert Rodriguez es un tipo ocupado. Acaba de estrenar la película de realidad virtual The Limit. Es el productor ejecutivo de la serie de animación basada en la franquicia Spy Kids, que él mismo creó. Es el fundador de la cadena de televisión El Rey Network. Está produciendo la película para niños UglyDolls y su nombre se rumora como director o productor de media docena de títulos más, como Machete Kills in Space o la adaptación de la película de John Carpenter Escape From New York.

Por si todo esto fuera poco, cuando hablamos con él telefónicamente para esta entrevista, el cineasta texano de origen mexicano estaba en París para empezar con la promoción de su nueva película tras las cámaras: Alita: Battle Angel. En esta adaptación del manga cyberpunk GUNNM, Rodriguez dirige un guión coescrito por James Cameron y Laeta Kalogridis (creadora de Altered Carbon) en el que su protagonista está completamente creada por captura de movimiento.

¿Cuéntanos cómo surgió la idea para hacer Alita: Battle Angel?

Jim [Cameron] y yo somos amigos desde hace 25 años y habíamos tratado de trabajar juntos antes. Esta vez ni siquiera estaba buscando algo que hacer con él. Estábamos poniéndonos al día porque no lo había visto en varios años. Me estaba explicando que sólo se iba a dedicar a las películas de Avatar. Y le pregunté: "¿Qué pasa con Alita: Ángel de combate?". Me dijo que no iba a tener tiempo para ella. Me enseñó el guión y me preguntó si querría dirigirla. El guión me encantó. Pensé que era muy visionario y seguía siendo muy vigente a pesar de que lo escribió hace más de 10 años. Seguía siendo un reto tecnológico y me pareció que era el momento adecuado de tratar de hacer la película. Me apunté enseguida a la posibilidad de trabajar con Jim finalmente y aprender cómo hacer una película a su nivel, de explicar una historia que necesitaba ser contada en estos momentos.

¿Por qué necesitaba ser contada ahora?

Es un tema universal. Una chica que cree que es insignificante porque la han encontrado en un vertedero pero que acaba dándose cuenta de que puede cambiar el mundo. Es un mensaje eterno y con el que cualquiera puede sentirse identificado. Tengo una hija y quiero que vea esta película. Es muy empoderadora e inspiradora.

Háblanos de tu colaboración con James Cameron. Por mucho que seas un director con muchísima experiencia, no sé si hubo momentos en los que recordaste el joven aspirante a cineasta que fuiste y pensaste: "¡Estoy trabajando con James Cameron!"...

Por supuesto. Lo conozco desde hace mucho tiempo pero sigue siendo un nivel diferente el hecho de poder trabajar con él y aprendiendo de él. Es un gran mentor y muy generoso. Le encanta colaborar. Todo mi equipo, con el que llevo mucho tiempo trabajando, estaba muy ilusionado porque estaban haciendo una película con Jim Cameron. Nos inspiró a todos.

Háblanos del reto tecnológico que supuso. El personaje de Alita está hecho por completo con captura de movimiento, ¿verdad?

Sí, es todo con captura de actuación (performance capture). Hay varios personajes hechos de este modo. El verdadero reto fue hacerlo basado en la realidad porque es la forma en la que a Jim le gusta la ciencia ficción. Para que así te creas la fantasía. De modo que decidí filmarlo en sets reales, localizaciones reales. Nada de pantalla verde. En cada fotograma tiene que parecer que Alita es parte de la escena y no un efecto. Lleva mucho tiempo desarrollar la tecnología para hacer que alguien sea tan fotorrealista.

Nos estabas contando que Cameron la escribió hace años. ¿Podría haberse hecho realmente la película entonces?

No creo. Es algo que no se podía hacer en 2005. No hubiera sido la misma película. Incluso ahora, con todos los avances tecnológicos que ha habido con las películas de Planet of the Apes y Avatar. Nuestro personaje es una persona muy fotorrealista. Tuvimos que crear nuevas tecnologías para que su cara fuera creíble durante toda la película con diferentes tipos de iluminación y lentes.

¿Está cambiando la tecnología la industria cinematográfica?

Al final es cuestión de contar una buena historia. En estos momentos la tecnología está disponible para todo el mundo y acaba siendo una cuestión de cuál es la mejor historia. Es una forma de democratizar las cosas. Puedes hacer una película sin dinero que puede ser fantástica si tienes una historia mejor que alguien con mucho dinero. Porque [el cine] no puede ser sólo espectáculo. No puede ser sólo un gran presupuesto. No puede ser sólo sobre las cosas con las que la gente no se siente identificada. Tiene que ser una historia y sus personajes. La tecnología permite que más gente pueda practicar y jugar con las herramientas para contar una gran historia.

Me encanta la tecnología... Me encanta la libertad con la que te permite vivir". Robert Rodriguez

Háblanos de la tecnología en tu día a día...

Siempre me han gustado los dispositivos. Me encanta la tecnología. Tengo computadora desde que era un niño. Me encanta la libertad con la que te permite vivir. Puedo hacer la mayoría de trabajo desde casa y es algo que siempre me ha gustado. No tengo que ir a una oficina y en realidad estoy muy ocupado todo el tiempo, pero puedo trabajar desde cualquier lado. Y además siento que no estoy trabajando. No dejaría de usar [la tecnología] nunca.

¿Algún dispositivo que te guste especialmente?

Le regalé un iPad a mi hija y dibuja todo el tiempo. Es muy rápida. Ha hecho ocho libros de dibujos coloreados en un año. Yo nunca dibujé tanto de niño. Y eso que dibujaba todo el tiempo. Pero es que la tecnología te permite hacer más y ser más creativo. Tienes que liberarlos [a los niños] de las esposas que llevabas en tus días nostálgicos en los que usabas lápiz y papel y darles las herramientas reales para verlos despegar. Alguna gente dice lo de: "Voy a hacer que usen materiales tradicionales". No, haz que usen lo último. Llegarán mucho más lejos que tú cuando eras un niño. Que tú estuvieras limitado no significa que ellos tengan que estarlo. No creo que a la gente deba asustarle la tecnología en absoluto.

¿Sientes la necesidad de desconectar a veces?

Sí que puedo desconectar, pero no es práctico. Cuando tienes cinco hijos, sólo eso hace que no quieras desconectar nunca. Necesitas saber si hay una emergencia o está pasando algo. Si desconecto mi mente entra en pánico. Puedo estar mucho más calmado si sé que todo está bien y la única forma de saberlo es estar conectado. Puedo estar más relajado si sé lo que está pasando.

A pesar de lo muy ocupado que está el cineasta con la promoción de Alita: Ángel de combate y muchos otros proyectos, tuvo tiempo para grabar este mensaje y felicitar a CNET en Español en estas fiestas. No dejes de verlo:

Alita: Battle Angel o Alita: Ángel de combate se estrena en Estados Unidos y México el próximo 14 de febrero de 2019 y en España el 15 de febrero.

