El director de Brightburn revela las claves de la película de horror

Sony Pictures

Si Superman fuese un villano, sería idéntico al protagonista de la película Brightburn. Este filme —que se estrena en cines el viernes 24 de mayo— es un filme de horror que transforma en pesadilla la historia del origen de un adolescente con superpoderes. CNET en Español conversó vía telefónica con su director, David Yarovesky, para conocer su visión personal del cine de superhéroes.

Ante la pregunta de a cuál género pertenece Brightburn, Yarovesky responde: "Creo que es una mezcla de géneros, algo que no se había hecho hasta ahora; por supuesto que hay películas sobre superhéroes sombríos, pero nunca se había contado una historia desde la perspectiva de la gente huyendo del héroe. Siempre la gente corría hacia ellos en busca de protección. En Brightburn es al contrario".

Boris Martin/Screen Gems

Un dato sustantivo de Brightburn es que es producida por James Gunn (Guardians of the Galaxy) y escrita por sus dos primos, Mark Gunn y Brian Gunn. Y Yarovesky es un colaborador habitual de la mayoría de los proyectos de James Gunn: interpretó al personaje de Goth Ravager en Guardians of the Galaxy (2014), fue productor de James Gunn's PG Porn (2009) y dirigió el video musical Guardians of the Galaxy: Inferno, protagonizado por David Hasselhoff y el elenco de Guardianes de la Galaxia.

"Creo que los fanáticos de las películas de superhéroes amarán Brightburn. En una sala de cine la gente salta de susto y se ríe; le pediría a los fans del cine de horror que inviten a sus amigos aficionados al cine de superhéroes para ver juntos la película", añade Yarovesky.

La trama de Brightburn sigue de cerca a la historia de origen de Superman, pues narra la historia de un niño de otro planeta cuya nave cae en la granja de una familia del medio oeste de Estados Unidos. "¿Qué pasaría si en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad, este niño revela ser algo mucho más siniestro?", reza la sinopsis oficial del filme.

"En las películas convencionales de superhéroes, los personajes descubren sus superpoderes y, al mismo tiempo, aprenden lecciones morales que los conducen por un nuevo sendero. Pero en Brightburn esa dinámica cambia. Es como los payasos, que de niños te reías con ellos, pero también pueden llegar a darte miedo cuando creces".

El filme está protagonizado por Elizabeth Banks (The Hunger Games), quien interpreta a la madre del adolescente Brandon Breye (Jackson A. Dunn), llegado del espacio cuando era bebé y quien en la adolescencia desarrolla sus superpoderes. El elenco también incluye a David Denman, Terence Rosemore, Annie Humphrey, Emmie Hunter y Matt Jones, entre otros.

Yarovesky piensa que las raíces alienígenas del protagonista entran en conflicto con su crianza humana. "Quisimos mostrar que todos los superpoderes que tiene el personaje son aterradores. Brightburn es, definitivamente, una película de horror", explicó el director.

Elizabeth Banks ya había trabajado con James Gunn en Slither (2006) y fue siempre la primera opción de Yarovesky para interpretar a Tori Breyer. "Pensé que sería muy difícil; estaba dispuesto a rogarle y ponerme de rodillas. Si yo ya era un gran admirador de Elizabeth Banks, ahora soy 100 por ciento más tras Brightburn".

El director reconoce que siempre se ha sentido más fascinado por los villanos que por los superhéroes. "Esta película es un reflejo de ello, creo", explica.

Su cercanía con el cine de horror se aprecia en el entusiasmo con el que Yarovesky enumera a sus realizadores favoritos: "Siempre he admirado al Sam Raimi de Evil Dead (1983) y al Peter Jackson de Braindead (1992); Wes Craven es otro director que respeto y, por supuesto, James Gunn". Brightburn es, para Yarovesky, su boleto de entrada a las ligas mayores del género de horror en Hollywood.

Brightburn se exhibe en cines a partir del viernes 24 de mayo.