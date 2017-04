Sony Pictures Animation

En la tercera aventura cinematográfica sobre los pitufos, Smurfs: The Lost Village, Pitufina y sus mejores amigos acaban en una ajetreada búsqueda para tratar de encontrar el misterioso bosque perdido antes de que el malvado Gargamel se les adelante... Un viaje que promete diversión, criaturas mágicas y muchos secretos.

Hablamos sobre estas hazañas cinematográficas y los retos de participar en un filme de animación con Aurora Jiménez, una madrileña que lleva tres años trabajando en el estudio Sony Pictures Animations y es una de las diseñadoras visuales de este título.

Dinos qué hace exactamente una visual development artist como tú...

Es un trabajo artístico. Somos los encargados de dibujar y diseñar todo lo que se va a ver: cada personaje, cada escenario, cada objeto, cada árbol, cada planta, cada elemento de ropa, de atrezo [utilería]. Todo. Lo que se ve en la pantalla lo tenemos que diseñar. Antes de que alguien lo modele o lo anime, tenemos que diseñarlo. Está dividido entre artistas que diseñan personajes y artistas que diseñan el mundo en el que transcurren las historias. En mi caso diseño el mundo: paisajes, escenarios, casas, árboles. La iluminación también: qué momento del día es, la luz que va a tener, el progreso que va a tener.

¿Te criaste viendo 'Los pitufos'?

Cuando era pequeña mis padres tenían una librería en Madrid y vendían los cómics de Los pitufos. Yo me crié viendo los cómics. En la librería también vendían los muñequitos de Los pitufos. Y por supuesto me crié también jugando con ellos [risas]. Cuando tienes juguetes siempre quieres expandir el universo para tus juguetes, hacerles historias, hacerles escenarios. He podido hacerlo cuando era pequeña y puedo hacerlo ahora como adulta en Sony, trabajando. He podido crear un montón de sitios nuevos como el bosque prohibido, la aldea perdida... Ha sido como jugar. Como volver a la infancia.

¿Combinas el papel y lápiz con el dibujo digital?

Trabajo con las dos cosas. Para Los pitufos -- para conseguir este estilo que tiene la película tan bello y tan como hecho a mano, tan táctil y tan redondito, con tanto detalle, con tanto cariño -- he dibujado muchísimo a mano con lápiz para conseguir esas formas redondeadas y esa inmediatez. Depende del proyecto, depende de lo que el estilo necesite, pero a mí me sigue gustando. De hecho yo tengo mi ordenador y mi Cintiq para dibujar el trabajo de todos los días, pero luego también tengo mi mesa de dibujo tradicional y a veces cuando me apetece me siento ahí a diseñar. Luego lo escaneo y lo termino en el ordenador. Durante mucho tiempo trabajé sólo con ordenador. Pero, cuando he vuelto a trabajar a mano en esta película, me he dado cuenta de que el hecho de trabajar a mano, como no tienes el Control Z, el undo, no le das tantas vueltas. Te hace ser mejor artista. No puedes volver para atrás. Tienes que tomar una decisión. Tienes que ser más atrevido. Tienes que pensar más rápido y tienes que resolver más rápido. Como artista te ayuda mucho a crecer, ser capaz de hacer cosas a mano.

¿Cómo decidiste que esto era a lo que querías dedicarte?

Pues fue muy curioso. Empecé leyendo cómics, siempre he leído cómics de pequeña, me encantaban y de hecho los dibujo y es lo que más me gusta. Y una cosa llevó a la otra. Los cómics me llevaron a la animación, la animación me ha llevado a trabajar en esta película basada en un cómic. Ha sido como la vuelta a lo que me gustaba de pequeña. Creo que lo que más me gusta de esto es el hecho de que cada película es nueva y puedo crear universos y mundos para cada proyecto nuevo. No te aburres nunca. En cada proyecto tienes que cambiar de estilo. Tienes que diseñar y crear unos espacios nuevos para otra cosa distinta. Tienes que aprender.

Creo que estuviste trabajando una temporada en Londres, antes de mudarte a Estados Unidos...

Estuve trabajando en The Tale of Despereaux en Londres y luego también haciendo publicidad en otras empresas.

¿Y de ahí pasaste a Estados Unidos?

Siempre ha sido un sueño venir a Hollywood. El primer paso fue a Londres porque era fácil, cuando estaba en la Unión Europea era fácil [risas], y de ahí a Estados Unidos.

¿Podrías hacer este trabajo fuera de Hollywood?

Un estudio grande como éste, que tiene un nivel de producción tan alto, es difícil si no es Hollywood Hollywood. Pero hay otros sitios donde se puede hacer algo un poco parecido. Se está haciendo en España. Ilion hace muy buen trabajo, la verdad, y con una calidad igual que ésta. Lo que pasa es que son muy pocas producciones. Y también tienes al estudio en Francia que hace Despicable Me, pero son pocos. Lo bueno que tiene estar en Hollywood es que tienes acceso a muchísimos estudios. Hay muchísima producción. Es donde está concentrado. Gente que esté en España y quiera trabajar aquí, les puedo decir que pueden intentar trabajar al principio, principio, principio de las películas porque a veces contratan freelancers para early development. Pero si ya quieren trabajar en la producción de la película, van a tener que venirse aquí [risas].

Nos despedimos de Aurora y ella nos recuerda que vayamos a ver la película: "Hay muchas sorpresas y muchas cosas nuevas que seguro que les gustan a todos: a los niños y a los mayores", dice.

Smurfs: The Lost Village se ha estrenado en España el 31 de marzo, en Argentina el 6 de abril y se estrena en Estados Unidos y México el 7 de abril.

