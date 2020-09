Netflix

Si, como yo, eres fan de las novelas juveniles, el género detectivesco y las historias de época, la nueva propuesta de Netflix Enola Holmes no te decepcionará. La película, que se estrena este 23 de septiembre, adapta para la pantalla el primer libro de la serie Las aventuras de Enola Holmes de Nancy Springer y está ambientada en Londres a finales del siglo XIX.

Millie Bobby Brown de Stranger Things interpreta a Enola, una precoz adolescente que el día que cumple 16 años debe enfrentarse a la desaparición de su madre, Eudoria. Helena Bonham Carter de The Crown interpreta a Eudoria, un alma independiente que ha educado a su hija para que lea a William Shakespeare, William Makepeace Thackeray y los ensayos de la feminista Mary Wollstonecraft. Además de insistir en la importancia de que aprenda artes marciales.

Los hermanos adultos de Enola, Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock (Henry Cavill de The Witcher), tratarán de descubrir qué ha sucedido con Eudoria y de hacer que Enola vaya a un internado. Sin embargo, la pequeña de los Holmes tiene otros planes: averiguar ella misma qué ha pasado con la persona más importante de su vida.

Netflix

Enola Holmes se permite fantasear sobre la posibilidad de que el célebre detective Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle en 1887, tuviera una hermana menor con sus mismas dotes para la deducción. Pero Enola Holmes, tanto en versión literaria como cinematográfica, está completamente en sintonía con los ideales de 2020 de una forma que difícilmente hubiera sucedido si el personaje hubiera tenido una creación contemporánea a la de Sherlock Holmes.

"No necesito amigos, me encanta mi propia compañía", explica Enola tratando de encapsular su capacidad de independencia. Su hermano Mycroft no está de acuerdo y quiere que vaya a un internado para recibir una educación que le permita encontrar marido. "No quiero un marido", le dice Enola. "Esa es otra de las cosas sobre las te tienen que deseducar", concluye su hermano mayor.

Más allá de su mensaje sobre la autosuficiencia personal de los individuos y las mujeres, Enola Holmes no deja de ser una historia de misterio que combina en realidad dos enigmas en uno. Además de la desaparición de su madre, Enola acabará tratando de ayudar al joven Lord Tewksbury (Louis Partridge), que se ha escapado de casa y podría correr un grave peligro.

Netflix

Una de las licencias que ha decidido tomarse el director Harry Bradbeer (Fleabag) en su adaptación de estos libros escritos en primera persona es hacer que su protagonista mire a menudo a cámara, rompiendo la cuarta pared y hablando directamente con el espectador. Enola recurre a esta técnica sobre todo al principio de la película, para explicar aquello que está sucediendo, pero lo continúa haciendo a lo largo de todo el filme simplemente buscando complicidad. Es un recurso que Bradbeer usó a menudo en la serie Fleabag y que aquí no acaba de funcionar igual de bien. A Brown, que apenas tiene 16 años, le faltan todavía las tablas interpretativas que tiene Phoebe Waller-Bridge.

La película también aprovecha para darnos una lección de historia y nos habla de las sufragistas que lucharon por conseguir el derecho al voto de las mujeres en el Reino Unido.

Pero, a pesar de las madres desaparecidas o la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos británicos, no creas que esto es simplemente un drama. Enola Holmes consigue mantener un tono ligero y cómico durante sus dos horas de duración. También aliña algunas de sus secuencias con escenas de combate cuerpo a cuerpo en las que Enola nos muestra sus conocimientos de jiu-jitsu y los muchos problemas que tiene para hacer bien la técnica del sacacorchos.

Enola Holmes cumple con su cometido, si todo lo que esperas de ella es una historia entretenida para fans del género de investigaciones e histórico. Y, como toda buena película o libro de detectives, deja las puertas abiertas para una nueva aventura de su protagonista.

Calendario de estrenos de cine 2020-2021 tras los retrasos por el coronavirus [fotos] Ver fotos +100 Más