Enola Holmes: Hablemos de su final y de sus posibles secuelas

¿Has visto ya Enola Holmes? Si todavía no has devorado la película de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown de Stranger Things tal vez prefieras leer nuestra crítica sin spoilers. Brown interpreta aquí a una adolescente con muchas dotes detectivescas que además resulta ser la hermana pequeña de Sherlock Holmes, interpretado por un ciertamente voluminoso Henry Cavill de The Witcher. Helena Bonham Carter de The Crown cierra el trío de actores de Netflix que repiten trabajando para este servicio de streaming, poniéndose en la piel de la madre de los Holmes, Eudoria.

Pero más que sobre su premisa, queremos hablar del final Enola Holmes y sobre qué nos depararía una segunda entrega de las aventuras de esta adolescente de 16 años con dotes para el jiu-jitsu y la capacidad de escoger siempre el atuendo menos adecuado.

El final de Enola Holmes

Al final de la película, Enola comparte una conversación innegablemente tierna con Lord Tewksbury (Louis Partridge). Enola ha usado el dinero de la recompensa que le ha dado la madre del joven para buscar un alojamiento bastante menos horrible que la última vez. Y a pesar de decirle a Tewksbury que no puede quedarse en casa de él, como le ofrece el adolescente, le promete que no se ha librado de ella todavía.

Al evitar el asesinato de Tewksbury, Enola hace que este pueda participar en el voto por una propuesta reformista de cambio de ley en el parlamento inglés. La reforma acabará aprobándose por un solo voto y sabemos que tiene algo que ver con el movimiento sufragista para darle el voto a las mujeres.

Después de es Enola cree recibir un mensaje de su madre pidiéndole que se encuentren en la Royal Academy de Londres esa tarde. Pero nuestra joven detective se da cuenta enseguida de que su madre no le hubiera pedido nunca reunirse en una institución que consistentemente ha olvidado incluir a las mujeres.

Son Sherlock y Mycroft (Sam Claflin) los que han dejado el mensaje para su hermana con la esperanza de localizarla. Sherlock le pide a Mycroft ser él quien se convierta en el tutor de Enola en caso de que ella llegue a aparecer. Si algo se ha criticado sobre Enola Holmes es acerca del personaje de Sherlock.

Por un lado está interpretado por un actor perfecto para los estándares de musculación que se exigen para personajes como Geralt de Rivia o Superman, pero no tan ideal para interpretar a un caballero victoriano no muy dado a las sesiones de CrossFit. Por otro lado, este Sherlock Holmes es atípicamente empático, comprensivo y hasta cariñoso cuando de su hermana se trata.

Enola ha dejado a Dash, su juguete de cuando era pequeña, a los pies de la escultura de la reina Victoria que hay en la plaza de la Royal Academy (la película no rodó en la Real Academia de las Artes londinense real). Y Sherlock, de ese modo, sabe que su hermana ha recibido el mensaje y está bien.

La película termina con la visita de Eudoria a la habitación de la chica en su nuevo hogar. Eudoria trata de explicarle a su hija por qué desapareció sin decirle nada. "Me fui por ti. Porque no podía soportar que este mundo fuera tu futuro. Tenía que luchar. Tienes que hacer ruido si quieres que te oigan", dice la matriarca de los Holmes. Eudoria está muy orgullosa de que su hija haya sido tan decisiva en la votación de la reforma de ley en el parlamento.

Enola Holmes concluye con el personaje protagonista rompiendo la cuarta pared una vez más y dirigiéndose directamente a los espectadores para explicarles que ha encontrado su propósito en la vida: es una detective, descifradora y alguien que encuentra almas perdidas. Es dueña de su vida.

Lo que podríamos ver en Enola Holmes 2

La película Enola Holmes se basa en el primer libro de una serie de seis novelas detectivescas para adolescentes escritas por Nancy Springer. Y ese final de la película deja las cosas muy abiertas para una segunda película. En realidad no hay nada más dado a las secuelas que el género de misterio, ya que es tan fácil como buscarle un nuevo caso a resolver a nuestra protagonista.

Si nos fiamos por el segundo título de las aventuras de los libros de Enola Holmes, The Case of the Left-Handed Lady, Sherlock seguirá tratando de encontrar a su hermana y Enola, a su vez, decidirá hallar a Lady Cecily, una dama zurda que ha desaparecido después de hacer una serie de dibujos que atraen la atención de nuestra protagonista.

En cuanto a si volveremos a ver a Tewksbury en películas sucesivas, tal como podría indicar el final de esta primera entrega, en realidad los libros no parecerían indicarlo, ya que su personaje no vuelve a aparecer en ellos. También es cierto que el personaje de Tewksbury solo tiene 12 años en el primer libro de Enola Holmes y entre ambos personajes no se desarrolla esa atracción romántica.

Es posible que tengamos que esperar un poco para la secuela de Enola Holmes y es que Netflix, junto a Springer y la editorial de sus libros han recibido una demanda de los herederos de Arthur Conan Doyle por infringir los derechos de autor en su representación del personaje de Sherlock Holmes. El famoso detective, creado por Doyle en 1887, es un personaje de dominio público excepto en en caso de las últimas 10 historias publicadas entre 1923 y 1927. En ellas el personaje manifiesta emociones y los herederos de Doyle alegan en su demanda que precisamente el Sherlock Holmes de Enola Holmes manifestaría esos sentimientos protegidos por derechos de autor.

Más allá de qué pueda pasar con la telenovela de esta demanda, personalmente me conformo con una segunda entrega de Enola Holmes con más Bonham Carter.

