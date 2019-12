Pinterest

Seleccionado como uno de los 10 mejores lugares para trabajar en Estados Unidos por el sitio especializado en sueldos y condiciones laborales Glassdoor, la sede principal de Pinterest en San Francisco, California, ofrece espacios creativos para trabajar, un enorme restaurante con comida gratis todo el día, flexibilidad laboral y sobre todo, pachangas.

Y lo de pachangas lo digo seriamente. Nos infiltramos en Pinterest un viernes por la tarde, y justo cuando estábamos terminando las grabaciones, un DJ comenzó a probar el sonido en pleno lobby de la empresa, en donde tienen un bar con bebidas alcohólicas, mesas para comer, sillones para descansar y un comedor enorme para desayunar, almorzar y hasta cenar.

Infiltrados es una serie en la que mostramos cómo son las empresas de tecnología por dentro. Para ello la compañía nos abre las puertas de sus oficinas y nosotros conversamos con un empleado latino para conocer su historia de desarrollo profesional. Puedes ver esta serie también en nuestro canal de YouTube.

En esta oportunidad, conversamos con Madelyn Tavarez, economista especializada en el desarrollo de aplicaciones para Android, quien trabaja como ingeniera de software en Pinterest. Aunque nació en Estados Unidos, su familia es de origen dominicano. Creció y estudio en Nueva York y se licenció en la Universidad de Binghamton, en ese estado.

En el video de arriba, te contamos su historia de superación, su opinión de Silicon Valley y sobre todo: cómo es trabajar en Pinterest.

Pinterest en datos

Pinterest no es la mayor red social del mundo. Según datos de la empresa de noviembre de 2019, la plataforma tenía más de 320 millones de usuarios activos en el mundo, lo que la deja cerca de Linkedin, que tiene una cifra similar, y muy por debajo de Facebook, que tiene más de 2,400 millones, YouTube, con 2,000 millones, Instagram, con más de 1,000 millones, y hasta TikTok, que a pesar de ser de las más nuevas ya posee más de 500 millones de usuarios.

Según Pinterest, la red social visual alcanza a seis de cada 10 mujeres en Estados Unidos y al 43 por ciento de los usuarios de Internet de ese país cada mes.

Pinterest fue fundada en 2010 por tres amigos, Ben Silbermann, Evan Sharp y Paul Sciarra con un objetivo fundamental: dar ideas a sus usuarios para resolver situaciones del día a día. En la actualidad es un sitio idea para encontrar respuestas a preguntas como ¿qué cocinar hoy? y descubrir tendencias en decoración o de moda más acertadas para cada ocasión.

En su corta historia, Pinterest ya ha tenido sus propios escándalos. En 2012 la empresa fue acusada de ganar dinero a través de links de marketing afiliado sin avisarle a sus usuarios, aunque la realidad es que los términos de la empresa le permitían ganar dinero en una amplia variedad de formatos. Y este año la compañía —autoproclamada como "uno de los lugares positivos de Internet", por uno de sus ejecutivos— decidió bloquear las búsquedas relacionadas con las vacunas, para evitar que los grupos antivacunas diseminaran información que pudiera ser incorrecta.

En 2012, ComsCore declaró a la compañía una de las más rápidas en alcanzar los 10 millones de usuarios mensuales activos; sin embargo, al año siguiente el efecto acelerado comenzó a decaer. Empleados y expertos dijeron a CNN que entre los factores que podrían haber estado impidiendo el crecimiento de la compañía se encontraban Instagram, la imposibilidad de lograr atraer al público masculino y la limitada forma de hacer marketing.

Pinterest tiene 2,000 empleados en todo el mundo, con oficinas centrales en San Francisco, en donde posee al menos dos edificios que están a su máxima capacidad. Según pudimos conocer de forma extraoficial, la empresa ha estado creciendo y contratando cada vez más empleados en la ciudad californiana, lo que incluso le ha obligado a incorporar nuevos e ingeniosos espacios para que los empleados puedan tener reuniones privadas, como este que te dejo aquí abajo.

Pinterest no ofrece datos demográficos de sus empleados. Las últimas cifras públicas en el sitio Web de la compañía son de 2015, año en el que los empleados hispanos o latinos solo representaban el 2 por ciento del total. Eso sí, la empresa desde entonces ha desarrollado un plan para incrementar esa representación en todos los niveles, aunque no conocemos los resultados.

Infiltrados en Pinterest

Tavarez, la desarrolladora de aplicaciones, me explicó que Pinterest busca profesionales con diferentes conocimientos y que no necesariamente se han especializado en ingeniería para poder tener un equipo multidisciplinario. De esta forma ella pudo optar por un puesto en la empresa, en el que puede aportar una visión más amplia dado a sus conocimientos en diferentes áreas.

Pinterest estaba comenzando un programa para personas que vienen de carreras diversas y diferentes, yo tenía un titulo en economía, y apliqué. Me volaron de Nueva York a San Francisco para la entrevista, y de repente me vi trabajando en esa red social que tanto me gustaba. Madelyn Tavarez, ingeniera de software en Pinterest

En el recorrido por Pinterest, pudimos ver una biblioteca con vistas del distrito financiero de San Francisco, un salón con sillas masajeadoras para relajarte, escritorios amplios y espacios abiertos con mucha entrada de luz natural. Probablemente lo que siempre me dejará boquiabierto es la oferta de comida y cafés disponibles en las empresas de Silicon Valley, y que aquí no son una excepción, aunque algo nuevo es el bar ubicado en el lobby —que trabaja a determinadas horas— y la "hora feliz" cada viernes, una idea para congregar a los empleados en un único espacio.

"Tenemos muchos beneficios en las empresas de Silicon Valley. Uno que me encanta es que aunque te guste cocinar, ellos lo hacen por ti, para que puedas tener tiempo para enfocarte en tus ideas y en tu trabajo, pero también para tener espacio personal", explicó Tavarez. "Tenemos además muchas oportunidades de crecimiento profesional; nuestros ejecutivos siempre nos piden que busquemos nuevas experiencias y oportunidades de aprender. Es muy fácil contribuir con otros equipos para hacer algo nuevo, y eso es genial".

Pinterest

Tavarez también me dijo que uno de los puntos más fuertes que ofrecen las empresas de Silicon Valley para hacerte querer trabajar en ellas es la posibilidad de tener un horario flexible.

La desarrolladora de software ayudó a cofundar "Todos Pincluidos", un grupo de empleados latinos e hispanos que incorpora a más de 150 profesionales de la empresa, y que surgió para prestarse apoyo entre ellos, pero también para servir de consultores para el desarrollo de productos de la compañía que puedan enfocarse con este mercado.

"Éramos cuatro latinos en un chat, pero sabíamos que éramos más, así que decidimos comenzar a buscar gente. La misión del grupo es crear una comunidad de apoyo, celebrar nuestra herencia y nuestra cultura, reconocernos y hablar nuestro idioma en Silicon Valley y en diferentes partes del mundo", me explicó Linda Ruíz David, reclutadora de Pinterest y también fundadora del grupo.

Pinterest puede no ser la red social más grande, pero su desarrollo para un público en particular y un objetivo claro, le están haciendo una de las redes sociales más importantes para anunciantes. Su sede muy bien iluminada, sus oficinas llenas de color y su ambiente lúdico me dejaron ver una vez más por qué las empresas de Silicon Valley tienen tanta atracción de personas talentosas y cada vez más, de latinos talentosos.