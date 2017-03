Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Esta Semana Santa puedes aprovecharla para ver la segunda parte de The Get Down o la tercera temporada de Better Call Saul. Incluso, hacia fines de mes, podrás disfrutar la primera serie española de Netflix, un drama de época llamado Las chicas del cable, que promete gracias a un probado equipo de producción y su estelar elenco.

También tendrás la oportunidad de ponerte al día con The Walking Dead, que estrena su sexta temporada en la plataforma de streaming de video. Y en cuanto a películas, aunque Ex Machina no es un clásico moderno, es lo suficientemente buena como para pasar una tarde de tus vacaciones viéndola e imaginándote cómo sería un futuro lleno de robots ultrainteligentes.

Y para los niños, que también andarán de asueto, Netflix ofrecerá El amanecer de los Croods y Muppets Most Wanted. Estas cintas servirán para tener a tus querubines un rato entretenidos. Ahora te falta planear el resto de sus vacaciones.

Todos los estrenos de Netflix en México en abril de 2017

1 de abril

Aquarius (temporada 1)

Peppa Pig

4 de abril

Louis C.K. 2017 (original de Netflix)

7 de abril

The Get Down (original de Netflix; segunda parte)

Todo o nada (original de Netflix)

El faro de las orcas (original de Netflix)

El amanecer de los Croods

Anastasia

10 de abril

Dr. Seuss' El Lórax: En busca de la trúfula perdida

11 de abril

Better Call Saul (temporada 3)

The Walking Dead (temporada 6)

14 de abril

Chelsea (original de Netflix; temporada 2)

Sandy Wexler

El elegido

118 días

15 de abril

Rock of Ages

17 de abril

Ex Machina

21 de abril

Girlboss (original de Netflix)

Bill Nye Saves the World (original de Netflix; temporada 1)

Castillo de Arena (original de Netflix)

Tramps (original de Netflix)

Tales by Light (original de Netflix)

Hot Girls Wanted: Turned On (original de Netflix; temporada 1)

El Show de Peabody y Sherman

23 de abril

Fast & Furious 7

27 de abril

Las chicas del cable (original de Netflix; temporada 1)

28 de abril