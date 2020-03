EMUI 10 recibe Huawei Assistant: ¿Cómo descargarlo?

Huawei

Huawei ya está probando la primera versión de su asistente virtual para EMUI 10 y EMUI 9.1, Huawei Assistant, el cual la empresa pretende convertir en la fuente de noticias y novedades de sus celulares, dejando de lado apps de Google que cumplen con esta tarea.

Ya sé, si Google Assistant tiene voz y puedes hacerle preguntas, suena como que Huawei Assistant sería igual, ¿cierto? Pues no, al menos en esta primera etapa el sitio Web oficial de Huawei no indica que el asistente virtual vaya a tener voz o que puedas llamarle como lo haces con "Ok, Google".

Hemos contactado a la empresa para preguntar si existen planes para que Huawei Assistant pueda escucharte y responder a tus preguntas. Actualizaremos este artículo cuando obtengamos esa información.

César Salza / CNET en Español

¿Qué hace Huawei Assistant?

Huawei Assistant contiene diferentes apartados, y el objetivo de este asistente es sustituir el área de Google Discover, que se activa cuando deslizas la pantalla de izquierda a derecha, y que en general te ayuda a hacer búsquedas en Internet, en tu celular y que puede darte las noticias y el clima en un solo lugar.

Barra de búsqueda global

También llamada Global Search, tiene una pequeña lupa que te permite buscar de todo: aplicaciones instaladas, notas, correos, entradas del calendario. Además ofrece AI Lens, que utiliza la Inteligencia Artificial para a través de la cámara identificar objetos que puedes comprar o buscar en Internet.

César Salza / CNET

Accesos directos

La pantalla principal de Huawei Assistant puede mostrarte accesos directos de algunas aplicaciones. En Mis pruebas solo un número limitado de ellas estaba disponible, pero seguramente se trata de una limitante de esta primera fase beta del app.

SmartCare

Esta función de Huawei trae como Google tarjetas contextuales a la pantalla. Huawei mostrará aquí tus citas del calendario, tiempo de uso del teléfono y consumo de datos. En nuestras pruebas la única tarjeta disponible es la del Tiempo en Pantalla o Bienestar Digital.

Noticias

Huawei también muestra noticias locales e internacionales en esta pantalla de Huawei Assistant de diferentes empresas proveedoras de las mismas.

César Salza / CNET

¿Cómo descargar Huawei Assistant?

La empresa recomienda descargar el archivo APK directamente del sitio Web de Huawei Mobile Services. Descargar este tipo de archivos e inhabilitar la seguridad de Google otorgada mediante la Google Play Store no está recomendado, pero si deseas ser parte de los primeros en utilizarlo puedes hacerlo aquí.

Cuando realices la instalación, reemplazarás Google Discover por Huawei Assistant. Para poder ver cómo funcionan las noticias, de momento tendrás que configurar el dispositivo en inglés de Reino Unido, que es en donde la empresa se encuentra realizando pruebas de Huawei Assistant.

Si deseas volver a utilizar Google Discover, deberás desinstalar el APK de Huawei.