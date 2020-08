Empleados de Microsoft se oponen a la compra de TikTok: reporte

Angela Lang/CNET

Empleados de Microsoft compartieron sus inquietudes sobre la posible adquisición de TikTok durante una reunión interna y la calificaron como "poco ética" la compra, ya que podría poner en duda la integridad de la empresa, reportó Business Insider.

Durante la conferencia interna llamada "CEO Connection", en la que los empleados de Microsoft pueden hacerle preguntas a Satya Nadella, presidente ejecutivo de la compañía, se publicaron los resultados de una encuesta interna sobre si Microsoft debería adquirir TikTok: los resultados obtenidos por Business Insider, indicaron que 63 por ciento de los 250 encuestados opina que "no"; 19 por ciento dice "no estoy seguro", y 18 por ciento dice que "sí".

"Especialmente desde que Satya se convirtió en director ejecutivo, no me he sentido más que orgulloso de ser parte de esta empresa", dijo un empleado de Microsoft en Yammer, una red social empresarial a la que Business Insider tuvo acceso. "Esta es la primera vez en mucho tiempo que tengo la duda de que tal vez no estamos haciendo lo correcto".

El empleado de Microsoft específicamente habló sobre el comentario del presidente Donald Trump, en donde sugiere que el gobierno debería ser recompensado por hacer posible la adquisición de TikTok a manos de Microsoft, calificando la idea como un "soborno". El empleado dijo que la adquisición podría hacer que los clientes y empleados de Microsoft cuestionen la integridad de la empresa. Otros empleados calificaron la posible compra como "poco ética".

Trump ha amenazado con prohibir TikTok en el país a menos que el app propiedad de la empresa china ByteDance sea adquirida por una empresa estadounidense, y el 6 de agosto emitió una orden ejecutiva que prohibiría "cualquier tipo de transacción" con ByteDance y sus subsidiares. Microsoft ha estado negociando la compra de TikTok y espera completar las negociaciones para llegar a un acuerdo a más tardar el 15 de septiembre de 2020.