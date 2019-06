Empleados de Huawei han colaborado con investigación militar china: reporte

Agrandar Imagen SOPA Images

Durante la última década, varios empleados de Huawei han colaborado con investigación militar china relacionada con inteligencia artificial y comunicación por radio, de acuerdo con un reporte de Bloomberg que sugiere la colaboración entre el gobierno de ese país y la firma tecnológica.

La colaboración entre empleados de Huawei y la rama militar del gobierno chino ha sido en al menos 10 investigaciones en temas como la clasificación de emociones y sentimientos en línea y la recolección y análisis de imágenes satelitales y coordenadas geográficas, de acuerdo con los documentos de estas investigaciones vistos por la agencia.

Un portavoz de Huawei dijo a Bloomberg que la firma no está al tanto de esta colaboración y que la empresa no tiene una colaboración de investigación y desarrollo con el gobierno chino. "Huawei solo desarrolla y produce productos de comunicación que forman parte de los estándares civiles de todo el mundo y no produce productos de investigación y desarrollo militar", agregó.

Bloomberg dice que la colaboración entre agencias militares y compañías tecnológicas de todo el mundo ha sucedido por años. En el caos de Huawei estas investigaciones demuestran una relación entre la tecnológica y el gobierno chino más estrecha de lo que se había hecho público anteriormente.

También la semana del 24 de junio una investigación de Finite State demostró la vulnerabilidad en el firmware de los equipos de telecomunicaciones de Huawei, pero concluyó que los problemas de seguridad no son sinónimo de colusión con el gobierno chino.

Huawei enfrenta un duro bloqueo de Estados Unidos que le impide tener relaciones con firmas tecnológicas del país por supuestamente permitir que el gobierno chino utilice sus productos como una forma para espiar a gobiernos de todo el mundo. Huawei, en voz de diferentes representantes tan importantes como el fundador, ha negado esta colusión.

Reproduciendo: Mira esto: Los 5 cambios más esperados de Huawei