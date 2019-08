La gente que usa emojis tiene más relaciones sexuales

Westend61

El uso de emojis es un arte complejo. ¿No los usas lo suficiente? Eres un sociópata frío y calculador que no entiende lo que es divertirse. ¿Usas demasiados emojis? Eres frívolo, despreocupado y no te mereces ningún respeto. Es un campo minado.

Por suerte, la ciencia ha acudido al rescate. Un grupo de investigadores de The Kinsey Institute encuestó a más de 5,000 participantes y los resultados fueron claros: la gente que usa más emojis en sus comunicaciones en línea acudió a más primeras citas y tuvo más relaciones sexuales.

Con las redes sociales y apps como Tinder la comunicación escrita se ha convertido en un mecanismo mucho más importante cuando tratas de encontrar pareja. Y en ese aspecto, los emojis pueden ser prácticos.

El estudio vio que el uso incrementado de emojis está relacionado positivamente con la mayoría de pasos que se dan en una relación. Su uso no se vio relacionado con la frecuencia de las primeras citas pero sí con el incremento de cantidad de las segundas citas. Las personas que usan emojis de forma frecuente son más propensas a besarse en las citas, además de tener relaciones sexuales o iniciar una relación con su pareja de cita.

Vale la pena hacer una anotación: De las más de 5,000 personas participantes en el estudio, el 86.8 por ciento se identificaron como heterosexuales y el 62.2 por ciento se identificaron como blancas/caucásicas. El estudio no profundizó en temas de causa, pero sí que afirmó que había una asociación clara entre el uso de emojis y la intimidad en las citas.

"Hemos visto que el uso de emojis permite a los participantes de la cita comunicar información importante y afectiva a sus parejas potenciales, algo que facilita una conexión exitosa y más oportunidades románticas y sexuales", dijo el estudio.

"Esto sugiere que aquellos que usan emojis más a menudo en este contexto tienen más éxito estableciendo una conexión y por lo tanto gozan de más posibilidades para encuentros románticos y sexuales".

En el estudio hubo ciertas limitaciones. Los investigadores no profundizaron en cuáles emojis se usan (o no se usan) y no investigaron las sutilezas del uso de los emojis. Por ejemplo, seguramente no quieres enviar un montón de emojis de berenjenas antes de una primera cita.

"No podemos saber por completo qué emojis son más efectivos para ayudar a formar conexiones entre la gente", admite el estudio.

Claramente hace falta más investigación.