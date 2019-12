Emoji de Baby Yoda todos querer

Una petición para que Baby Yoda forme parte de los emoji ya suma más de 3,000 firmas en la página change.org

La propuesta de Travis Bramble viene acompañada de un texto que dice: "Ha robado nuestros corazones y ahora quiere robarte el espacio en tu teclado".

Si te preguntas para qué serviría un emoji de Baby Yoda, Travis responde en el mismo texto "¿Tu amigo comparte una foto de su hijo recién nacido? Contesta con un Baby Yoda para demostrarle que piensas que su pequeño es bello más allá de las palabras. ¿Estás enfermo y tu madre te escribe para preguntarte si quieres sopa? Respóndele con un Baby Yoda para demostrar que tu sed de sopa es insaciable".

"The child", como originalmente se le llama en la serie de Disney Plus, The Mandalorian, es uno de los grandes sucesos de la temporada. Se espera que la mercancía oficial aparezca en 2020, pronto saldrá una figura de Funko-Pop y ya existe una versión para el videojuego Minecraft.