Emmys 2019: Game of Thrones se lleva el premio al mejor drama pero poco más

Getty Images

Si no hubiera sido por ese premio final a la mejor serie dramática para Game of Thrones, sería justo decir que esta no ha sido precisamente la noche de la serie de dragones de HBO. Solo dos han sido las estatuillas que se ha llevado finalmente Juego de tronos en la entrega número 71 de los premios Primetime Emmy. Esto a pesar de que la serie de dragones de HBO dominara el fin de semana pasado durante los Creative Arts Emmy con diez premios en categorías técnicas y contara con 32 nominaciones.

Peter Dinklage ha sido el otro vencedor de la noche para este título, con el premio a la mejor interpretación masculina de reparto por su papel de Tyrion Lannister.

"Estoy tan orgulloso de ser parte de una comunidad como esta, donde imperan la tolerancia y la diversidad. Porque en ninguna otra comunidad podría estar en un escenario como este", ha destacado Dinklage al agradecer su Emmy.

Fleabag en cambio, la comedia de Phoebe Waller-Bridge para Amazon Studios, ha tenido una noche mucho más consolidada como comedia favorita del año, destronando a la gran vencedora del año pasado, The Marvelous Mrs. Maisel. Tres han sido las veces en las que Waller-Bridge ha subido al escenario del Microsoft Theater de Los Ángeles para recoger las estatuillas a mejor guión, mejor interpretación femenina en una comedia y mejor serie cómica.

"Para mí escribir es muy difícil y doloroso. Pero puedo decir desde el fondo de mi corazón que el motivo por el que lo hago es éste", ha bromeado Waller-Bridge al aceptar el premio a mejor guión y refiriéndose precisamente al hecho de ganar.

Chernobyl, la serie con mejor calificación según los usuarios de IMDb, ha ganado tres premios esta noche: a mejor miniserie, además de por su guión y dirección. "En cierta forma, nuestra serie ha ayudado a explicar la historia de la importancia de la verdad y el peligro de las mentiras", ha reflexionado el creador de Chernobyl, Craig Mazin, al agradecer el premio a mejor miniserie.

Pero más allá del dominio de Chernobyl o Fleabag, ha sido una noche muy repartida en la que Succession se ha hecho con el premio a mejor guión, una de las categorías en las que competía Game of Thrones. "Hay muchos ganadores británicos esta noche. Tal vez demasiados", ha bromeado el creador de Succession, Jesse Armstrong, haciendo un comentario afilado sobre las limitaciones migratorias del gobierno de Donald Trump.

Amy Sussman/WireImage

Ozark se ha hecho con dos premios, incluido el de mejor dirección para Jason Bateman. Jodie Comer de Killing Eve le ha arrebatado la estatuilla a favoritas como Robin Wright (House of Cards) o Sandra Oh (Killing Eve), ganando el premio a mejor interpretación femenina en un drama. "No esperaba estar en este escenario esta noche", ha confesado Comer al recoger su premio, reconociendo que no había invitado a sus padres para que la acompañaran porque estaba convencida de que no iba a ser su momento de ganar.

No han faltado tampoco las reivindicaciones, como el discurso de Michelle Williams por su victoria en Fosse/Verdon. Unas palabras que han emocionado y hecho llorar a su mejor amiga y acompañante, la también actriz Busy Philipps. "La próxima vez que una mujer, sobre todo una mujer de color porque está en posición de ganar 52 céntimos de dólar comparado con un hombre blanco, la próxima vez que te diga lo que necesita para hacer su trabajo. Escúchala y cree en ella", han sido las palabras de Williams, que ha reconocido que FX creyó en ella y le dio todo lo que necesitaba para este papel.

La noche ha seguido contando con una serie de nombres reconocidos muy diversos con las victorias de Jharrel Jerome por su papel en la miniserie When They See US. Jerome ha dedicado su premio a "los cinco exonerados", en referencia a los llamados The Central Park Five en cuya historia se basa esta miniserie de Ava DuVernay.

Getty Images

Y, como con toda ceremonia de premios que se precie, por supuesto no ha faltado la victoria y consecuente discurso reivindicativo de Patricia Arquette. La actriz ha ganado por su papel de reparto en la miniserie The Act. Ha querido agradecer el hecho de que a sus 50 años esté teniendo las mejores oportunidades interpretativas de su carrera. Pero ha dicho echar mucho de menos a su hermana Alexis Arquette, que falleció en 2016. Patricia Arquette ha denunciado que todavía se persiga a las personas transexuales y ha reclamado que se les dé trabajo.

Para dejar las cosas sin un claro favorito, sobre todo en la categoría de mejor drama, el actor Billy Porter se ha llevado el Emmy a la mejor interpretación masculina en un drama por Pose, ganando ante actores más consagrados como Sterling K. Brown (This Is Us) o Bob Odenkirk (Better Call Saul). Además de convertirse en el primer afroamericano abiertamente gay en ganar en esta categoría, Porter no ha olvidado enunciar el nombre del omnipresente productor Ryan Murphy tres veces al agradecer su premio, además de reflexionar sobre la importancia de la televisión y el arte. "Como artistas somos la gente que consigue cambiar la estructura molecular de las mentes y corazones de la gente que vive en este planeta. Por favor, no dejemos nunca de hacerlo", ha dicho.

La Bandersnatch interactiva de Black Mirror se ha hecho con el Emmy a la mejor película para la televisión y el creador de la franquicia, Charlie Brooker, ha prometido que a partir de ahora no limitará la cantidad de tiempo que sus hijos pueden estar jugando con videojuegos. Brooker ha sido, de hecho, otro de los muchos británicos ganadores de la ceremonia a los que se ha referido Armstrong. He incluso se ha permitido un chiste sobre el Brexit confesando estar convencido de que iban a perder ante la película de ese título, que competía en la misma categoría de Bandersnatch, porque creía que un 52 por ciento del electorado habría votado por ella.

Ha sido una ceremonia que ha durado tres horas de reloj, más las abundantes pausas publicitarias para anunciar las nuevas series de Apple TV Plus o la nueva película de Netflix. Pero que pese a todo ha conseguido hacerse larga, sobre todo durante la entrega de los premios a los programadas de variedades, donde un año más han dominado Saturday Night Live y Last Week Tonight with John Oliver y que me han provocado exactamente la misma reacción que a Sarah Silverman.

Los Emmy no contaban con presentador este año, en una nueva tendencia que no me desagrada. Además por suerte siempre se puede contar con Bryan Cranston, que ha estado a mano al principio de la ceremonia para arrancar las cosas. Dando inicio a esta entrega de premios con un: "La televisión nunca había sido tan dichosamente buena". Y algo de razón no le falta.

Y a continuación la lista completa de los nominados y ganadores de la edición número 71 de los Primetime Emmy entregados el 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles:

Mejor interpretación masculina de reparto en una comedia

Stephen Root, Barry

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method

* Ganador Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Hale, Veep

Mejor interpretación femenina de reparto en una comedia

Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Kate McKinnon, Saturday Night Live

* Ganadora Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Mejor guión en una comedia

Barry • ronny/lily. Escrito por Alec Bert y Bill Hader

* Ganadora Fleabag • Episode 1. Escrito por Phoebe Waller-Bridge

The Good Place • Janet(s). Escrito por Josh Siegal y Dylan Morgan

PEN15 • Anna Ishii-Peters. Escrito por Maya Erskine, Anna Konkle y Stacy Osei-Kuffour

Russian Doll • Nothing In This World Is Easy. Escrito por Leslye Headland. Historia de Natasha Lyonne, Amy Poehler

Russian Doll • A Warm Body. Escrito por Allison Silverman



Veep • Veep. Escrito por David Mandel

Mejor dirección de una comedia

Barry • The Audition. Dirigido por Alec Berg



Barry • ronny/lily. Dirigido por Bill Hader

The Big Bang Theory • The Stockholm Syndrome. Dirigido por Mark Cendrowski

* Ganador Fleabag • Episode 1. Dirigido por Harry Bradbeer

The Marvelous Mrs. Maisel • All Alone. Dirigido por Amy Sherman-Palladino

The Marvelous Mrs. Maisel • We're Going To The Catskills! Dirigido por Daniel Palladino

Mejor interpretación femenina en una comedia

Christina Applegate, Dead To Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

* Ganadora Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor interpretación masculina en una comedia

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

* Ganador Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

Mejor programa de tipo reality

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Nailed It!

* Ganador RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor interpretación femenina de reparto en una miniserie o película

Emily Watson, Chernobyl

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Patricia Clarkson, Sharp Objects

* Ganadora Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Vera Farmiga, When They See Us

Mejor interpretación masculina de reparto en una miniserie o película

* Ganador Ben Whishaw, A Very English Scandal

Stellan skarsgård, Chernobyl

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Michael K. Williams, When They See Us

Asante Blackk, When They See Us

Mejor guión en una miniserie o película

* Ganador Chernobyl. Escrito por Craig Mazin

Escape At Dannemora • Episode 6. Escrito por Brett Johnson, Michael Tolkin y Jerry Stahl

Escape At Dannemora • Episode 7. Escrito por Brett Johnson y Michael Tolkin



Fosse/Verdon • Providence. Escrito por Steven Levenson. Historia de Joel Fields



A Very English Scandal. Escrito por Russell T. Davies



When They See Us • Part Four. Escrito por Ava DuVernay y Michael Starrbury

Mejor dirección de una miniserie o película

* Ganador Chernobyl. Dirigida por Johan Renck

Escape At Dannemora. Dirigida por Ben Stiller

Fosse/Verdon • Glory. Dirigida por Jessica Yu

Fosse/Verdon • Who's Got The Pain. Dirigida por Thomas Kail

A Very English Scandal. Dirigida por Stephen Frears

When They See. Dirigida por Ava DuVernay

Mejor película hecha para la televisión

* Ganadora Bandersnatch (Black Mirror)

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner With Hervé

Mejor interpretación femenina en una miniserie o película



Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

* Ganadora Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor interpretación masculina en una miniserie o película

Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

* Ganador Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Mejor guión para un programa de variedades

Documentary Now!

Full Frontal with Samantha Bee

* Ganador Last Week Tonight with John Oliver

Late Show With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Life

Mejor programa de variedades con sketches

At Home With Amy Sedaris

Documentary Now!

Drunk History

I Love You America, with Sarah Silverman

* Ganador Saturday Night Live

Who Is America?

Mejor dirección para un programa de variedades

Documentary Now!

Drunk History

Last Week Tonight With John Oliver

* Ganador Saturday Night Live

The Late Show With Stephen Colbert

Who Is America?

Mejor programa de variedades o talk show

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal

Jimmy Kimmel Live!

* Last Week Tonight with John Oliver

The Late Late Show With James Corden

The Late Show With Stephen Colbert

Mejor interpretación masculina de reparto en un drama

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

* Ganador Peter Dinklage, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

Mejor interpretación femenina de reparto en un drama

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

* Ganadora Julia Garner, Ozark

Mejor guión de un drama

Better Call Saul • Winner. Escrito por Peter Gould y Thomas Schnauz

Bodyguard • Episode 1. Escrito por Jed Mercurio

Game Of Thrones • The Iron Throne. Escrito por David Benioff y D.B. Weiss

The Handmaid's Tale • Holly. Escrito por Bruce Miller y Kira Snyder

Killing Eve • Nice And Neat. Escrito por Emerald Fennell

* Ganador Succession • Nobody Is Ever Missing. Escrito por Jesse Armstrong

Mejor dirección de un drama

Game Of Thrones • The Iron Throne. Dirigido por David Benioff y D.B. Weiss

Game Of Thrones • The Last Of The Starks. Dirigido por David Nutter

Game Of Thrones • The Long Night. Dirigido por Miguel Sapochnik

The Handmaid's Tale • Holly. Dirigido por Daina Reid

Killing Eve • Desperate Times. Dirigido por Lisa Brühlmann

* Ganador Ozark • Reparations. Dirigido por Jason Bateman

Succession • Celebration. Dirigido por Adam McKay

Mejor interpretación masculina en un drama

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

* Ganador Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

Mejor interpretación femenina en un drama

Emilia Clarke, Game of Thrones

* Ganadora Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Mejor miniserie

* Ganadora Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Mejor serie de comedia

Barry

* Ganadora Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Veep

Mejor serie de tipo drama

Better Call Saul

Bodyguard

* Ganadora Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Y esta es la lista de ganadores previamente anunciados y entregados el 15 de septiembre, como parte de los Creative Arts Emmy:

Mejor dirección de casting para una serie de comedia: Fleabag

Mejor dirección de casting para una miniserie, película o especial: When They See Us

Mejor dirección de casting para una serie de tipo drama: Game of Thrones

Mejor mezcla de sonido para una miniserie o película: Chernobyl, 1:23:45

Mejor maquillaje para una miniserie o película (sin prótesis): Fosse/Verdon

Mejor peluquería para una miniserie o película: Fosse/Verdon

Mejor dirección de fotografía para una miniserie o película: Chernobyl, Please Remain Calm

Mejor drama o comedia en formato corto: State of the Union

Mejor actor en un drama o comedia en formato corto: Chris O'Dowd, State of the Union

Mejor actriz en un drama o comedia en formato corto: Rosamund Pike, State of the Union

Mejor actriz invitada en una comedia: Jane Lynch, The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor edición de una comedia de tipo single-camera: Fleabag, Episode 1

Mejor edición de una serie de tipo multicámara: One Day at a Time, The Funeral

Mejor dirección de fotografía de una serie de tipo multicámara: The Ranch

Mejor vestuario de época: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor maquillaje protésico para una serie, miniserie, película o especial: Star Trek: Discovery, If Memory Serves

Mejores efectos especiales visuales: Game of Thrones, The Bells

Mejores efectos especiales visuales en un papel secundario: Chernobyl, 1:23:45

Mejor tema musical original para los títulos de crédito iniciales: Succession

Mejor diseño de los títulos de crédito iniciales: Game of Thrones

Mejor composición musical para una serie (composición dramática original): Game of Thrones

Mejor composición musical para una miniserie, película o especial: Chernobyl

Mejor actor invitado en un drama: Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

Mejor coordinador de especialistas en escenas peligrosas en un drama, miniserie o película: Game of Thrones

Mejor coordinador de especialistas en escenas peligrosas en una comedia o programa de variedades: Glow

Mejor supervisión musical: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor vestuario para género fantástico o de ciencia ficción: Game of Thrones

Mejor diseño de producción para un programa narrativo de época o fantasía (de una hora o más): Chernobyl

Mejor diseño de producción para una programa narrativo contemporáneo (de una hora o más): The Handmaid's Tale, Holly

Mejor diseño de producción para un programa narrativo (de media hora o menos): Russian Doll, Nothing In This World Is Easy

Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama (una hora): Game of Thrones, The Long Night

Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (una hora): Game of Thrones, The Long Night

Mejor mezcla de sonido para una comedia o drama (media hora) y animación: Barry, ronny/lily

Mejor edición de sonido para una comedia o drama (media hora) y animación: Barry, ronny/lily

Mejor actriz invitada en un drama: Cherry Jones, The Handmaid's Tale

Mejor edición de sonido para una miniserie, película o especial: Chernobyl, 1:23:45

Mejor edición de tipo single-camera para una miniserie o película: Chernobyl, Please Remain Calm

Mejor edición de tipo single-camera para un drama: Game of Thrones, The Long Night

Mejor logro creativo en formato interactivo en un programa con guión : Bandersnatch (Black Mirror)

Mejor vestuario contemporáneo: Russian Doll

Mejor programa para niños: When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special

Mejor maquillaje para una serie de tipo single-camera (sin prótesis): Game of Thrones

Mejor peluquería para una serie de tipo single-camera: The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor dirección de fotografía para una serie de tipo single-camera (media hora): Russian Doll, Ariadne

Mejor dirección de fotografía para una serie de tipo single-camera (una hora): The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor invitado en una serie de comedia: Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor anuncio: Dream Crazy, Nike

Mejor programa interactivo: NASA's Insights Mars Landing

Mejor coreografía para programación con guión: Crazy Ex-Girlfriend