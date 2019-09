Emmys 2019: Su significado en la futura guerra del streaming

Robyn Beck/AFP/Getty Images

En la ceremonia de entrega de los premios Emmy 2019 se esperaba un arrase de las dos grandes series que se despedían de la TV en 2019: Game of Thrones y Veep. El resultado fue más variado del esperado, no ya por la presencia cada vez mayor de las plataformas de streaming, sino por el número creciente de canales y servicios de streaming que se llevaron a casa una estatuilla. Aquí analizamos cómo esta gala de 2019 presagia lo que puede ser el escenario frecuente en los años por venir.

Richard Rushfield, editor jefe del newsletter The Ankler, que analiza la industria hollywoodense, recordaba que el torrente de dinero proveniente de las plataformas de streaming ya se sintió este año en las campañas de los shows nominados al Emmy 2019. Cabe imaginar que con la llegada de Disney Plus y Apple TV Plus, la campaña se intensifique.

En los Emmy 2019, 20 canales y servicios ganaron al menos un premio, con HBO en primer lugar (34 estatuillas), seguido de Netflix (27), Amazon Prime Video (15) y National Geographic (8). Pero servicios y productoras como Apple Music, Oculus y Twitch ganaron cada una un trofeo.

Según un estimado de The Ankler, si se suman todas las series de catálogo disponibles en las plataformas de streaming -- como Friends y The Office, por ejemplo -- la oferta de contenido ronda los 7,000 shows. En los Emmy 2019, de acuerdo a The Hollywood Reporter, 500 series y películas para TV fueron postuladas. Y todos están buscando captar la atención de los espectadores.

Quizás así se comprenden los votos divididos, que permitieron que, en la categoría de Drama ganaran Jason Bateman (mejor director por Ozark), Succession (mejor guión) y Julia Garner (mejor actriz de reparto por Ozark) ante una Game of Thrones que lucía favorita.

El aumento de títulos postulados, el arribo de nuevas plataformas -- con billeteras abultadas dispuestas a promover sus shows -- y un clima social que favorece en Hollywood el reconocimiento de las minorías largo tiempo relegadas apunta a una gala de premios Emmy con nuevos rostros, como fue el caso de Jharrel Jerome (mejor actor en una miniserie o película por When They See Us), Phoebe Waller-Bridge (mejor actriz principal en una comedia por Fleabag) o Billy Porter (mejor actor principal en una serie de drama por Pose).

Quizás el próximo año, para los premios Emmy, sea "la calma antes de la tormenta", pues se avecinan grandes producciones al estilo Game of Thrones, como es el caso de Amazon Prime Video con su serie de The Lord of the Rings, Disney Plus con The Mandalorian, Netflix con The Witcher, Apple TV Plus con For All Mankind y la propia HBO con dos precuelas (por ahora) de Game of Thrones.

Con tanto talento y dinero en juego, es probable que la ceremonia de los premios Emmy no vuelva a ser la misma.