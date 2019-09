Emmys 2019: Cómo ver la ceremonia de entrega premios en Estados Unidos

Jason LaVeris/FilmMagic

Los papeles se invirtieron en los premios Emmy. En 2019, HBO superó a Netflix en nominaciones, 137 por 118. Game of Thrones arrasó con sus 32 candidaturas, pero está por verse si será la gran ganadora de la edición número 71 de la ceremonia que celebra la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

Se espera una pelea reñida. En 2018, Netflix (112) dominaba a HBO (108). Ambos terminaron con 23 galardones, pero Game of Thrones sumó un total de nueve estatuillas, incluida la categoría estelar, Mejor drama, para inclinar la balanza. La producción de HBO se impuso a la defensora del título, The Handmaid's Tale de Hulu, y otros productos exitosos, como The Americans, The Crown, Stranger Things, This is Us y Westworld.

Sin embargo, la fantasía inspirada en los libros de George R.R Martin tiene grandes competidores en 2019, en cuanto a premios totales. La comedia The Marvelous Mrs. Maisel, por ejemplo, cuenta con 20 candidaturas. Y la aclamada serie limitada Chernobyl, que consiguió 19 nominaciones, podría ser fácilmente la gran ganadora de la noche.

¿Qué pasará este año? Aquí te damos todos los detalles para que sigas cada detalle de la ceremonia.

¿Dónde y cuándo serán los Emmys?

La ceremonia de entrega de los premios Emmy se llevará a cabo en Microsoft Theatre, en Los Ángeles, el domingo 22 de septiembre. El evento comienza a las 5 p.m. hora del Pacífico, en Estados Unidos.

¿Cómo ver en Estados Unidos?

Si quieres ver el show en streaming, puedes seguir la transmisión de Fox. Si tienes servicios como Hulu with Live TV, PlayStation Vue, AT&T TV NOW, fuboTV, YouTube TV y Sling TV, tendrás acceso al evento, pues Fox está en su lista de ofertas.

En CNET en Español elaboramos una lista de estos servicios, para que compares precios y beneficios. Consúltala si quieres tomar la mejor decisión.

Igualmente, en ET Live y ETonline.com se realizará el acostumbrado seguimiento de la "alfombra roja" y para revisar los behind the scenes, puedes consultar la propia Web del evento.

Para América Latina, TNT transmitirá el evento en vivo.

Los presentadores

La edición 71 de los Emmy, al igual que los últimos premios Oscar, no tendrá un presentador. Algunas estrellas de Game of Thrones, como Alfie Allen (Theon Greyjoy), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Carice van Houten (Melisandre), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) y Maisie Williams (Arya Stark), entregarán algunos premios.

Otras estrellas confirmadas son: Zendaya (Euphoria), Billy Porter (Pose), Angela Bassett (9-1-1), Viola Davis (How to Get Away with Murder), Taraji P. Henson (Empire), Michael Douglas (Green Eggs and Ham), Seth Meyers (Saturday Night Live), Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!), Naomi Watts (The Loudest Voice), Peter Krause (9-1-1), Terrence Howard (Empire), entre otros.

En 2003, 1975 y 1998, los Emmys no tuvieron presentadores. En 2019, la medida se tomó para recortar el tiempo que dura la ceremonia.

Los nominados

El anuncio de las nominaciones a la edición 71 de los premios Emmy 2019 se realizó el 16 de julio en el Saban Media Center, en el Wolf Theatre de Los Ángeles, California. Los actores D'Arcy Carden (The Good Place) y Ken Jeong (The Masked Singer) fueron los presentadores. A continuación, algunos de los nominados:

Mejor serie dramática

Game of Thrones (HBO)

Killing Eve (BBC America)

Bodyguard (Netflix)

Ozark (Netflix)

Better Call Saul (AMC)

Pose (FX Networks)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Mejor serie de comedia

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime Video)

Russian Doll (Netflix)

Schitt's Creek (Pop TV)

The Good Place (NBC)

The Marveolous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Veep (HBO)

Mejor actriz principal en un drama

Emilia Clark (Game of Thrones)

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How tgo Get Away with Murder)

Jodie Comer (Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Mejor actor principal en un drama

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kit Harington (Game of Thrones)

Jason Bateman (Ozark)

Billy Porter (Pose)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Mejor actriz principal en una comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Mejor actor principal en una comedia

Bill Hader (Barry)

Don Cheadle (Black Monday)

Anthony Anderson (black-ish)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Si quieres conocer la lista completa de nominados, en CNET preparamos esta nota comparativa, y un análisis de Game of Thrones, y sus 32 nominaciones, que te ayudarán a llegar completamente informado al día de la ceremonia.