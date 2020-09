Los Emmy 2020: Watchmen, Succession y Schitt's Creek dominan la ceremonia

Como todo lo demás en 2020, la edición número 72 de los premios televisivos Emmy ha sido poco diferente este año. Presentada por Jimmy Kimmel, la puesta de largo de los galardones de la televisión se ha celebrado este 20 de septiembre en una ceremonia virtual, respetando la distancia social y con los ganadores participando desde sus casas o en fiestas privadas para cada uno de los títulos nominados.

La comedia canadiense Schitt's Creek ha arrancado la ceremonia arrasando en las categorías de comedia llevándose premios interpretativos para Eugene Levy, Catherine O'Hara, Daniel Levy y Annie Murphy. Daniel Levy ha estado especialmente ocupado y también ha recogido los premios a mejor guion, mejor dirección y mejor comedia.

Nueve han sido los Emmy para la serie de Pop TV Schitt's Creek, sumando las categorías técnicas. Después de las victorias de Fleabag del año pasado y con el éxito absoluto de Schitt's Creek este año, parece que Marvelous Mrs. Maisel ha sido destronada del todo como comedia favorita en los Emmy.

Watchmen a su vez ha dominado en la categoría de mejor miniserie. El título contaba con 26 nominaciones y ha acabado recogiendo 11 estatuillas entre categorías principales y técnicas.

Las victorias para la serie de HBO han empezado con el Emmy para Regina King. La actriz, que está teniendo un año magistral, les ha recordado a los espectadores en su discurso de agradecimiento la importancia de votar. King ha pedido a los estadounidenses que voten pronto y ha recordado también a la recientemente fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bather Ginsburg.

También político ha estado el guionista de la serie, Cord Jefferson, al hacer su discurso de agradecimiento por el premio al mejor guion de una miniserie y recordar a las víctimas de la masacre de Tulsa de 1921. Watchmen echa luz sobre ese trágico momento de la historia estadounidense y Jefferson ha denunciado los momentos olvidados en la historia del país.

Damon Lindelof, creador de esta serie inspirada en la novela gráfica de Alan Moore, ha agradecido el premio a la mejor miniserie insistiendo en su tributo a las víctimas de Tulsa y ha dicho ser muy consciente que la de Watchmen no era la historia que él tenía que explicar desde su punto de vista, destacando la labor de todo su equipo.

Las reivindicaciones no han terminado ahí. Uzo Aduba se ha hecho con el Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie o película para la televisión por la serie limitada Mrs. America y ha aceptado el galardón desde su casa con una camiseta en honor a Breonna Taylor. La actriz ha terminado su discurso de agradecimiento con las palabras: "Vamos a cambiar el mundo".

A pesar de los siete Emmy en categorías técnicas para The Mandalorian y Disney Plus, Succession era en realidad el título a vencer en la categoría de drama y lo ha hecho, amasando un total de siete estatuillas. La serie de HBO se ha hecho con el premio para su protagonista, Jeremy Strong. La serie también ha ganado los premios a mejor guion, dirección y serie de drama.

Jesse Armstrong, el creador de Succession, ha aceptado el premio al mejor drama desde su casa en Londres con un discurso atípico. En lugar de agradecer ha desagradecido. El guionista y productor ha empezado desagradeciéndole el premio al virus que nos mantiene socialmente distanciados. Armstrong también se lo ha desagradecido a los presidentes Donald Trump y Boris Johnson, además de todos los nacionalistas en el poder actualmente y a los magnates de los medios de comunicación por todo lo que hacen por la gente que está en el poder.

Zendaya y su victoria en el apartado de mejor actriz en un drama, por Euphoria, ha roto un poco la tendencia de Succession. La también protagonista de Spider-Man: Homecoming ha dicho en su discurso que, a pesar de lo que a veces retratan en Euphoria, "Hay esperanzas en la gente joven".

El servicio de streaming Apple TV Plus se ha hecho con su primer Emmy por The Morning Show. El actor Billy Crudup ha ganado en el apartado de mejor actor de reparto en un drama por The Morning Show.

Esta es la lista completa de nominados y ganadores de la edición 72 de los premios Emmy 2020 en las categorías que se han entregado este 20 de septiembre:

Lista completa de ganadores de los Emmy 2020

Mejor actriz principal en una comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Linda Cardellini (Dead to Me)

GANADORA Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Mejor actor principal en una comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

GANADOR Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor guion de una serie de comedia

The Good Place

The Great

GANADORA Schitt's Creek

What We Do in the Shadows

Mejor dirección de una serie de comedia

The Great

The Marvelous Mrs. Maisel

Modern Family

Ramy

GANADORA Schitt's Creek

Will & Grace

Mejor actor de reparto en una comedia

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine )

William Jackson Harper (The Good Place)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mahershala Ali (Ramy)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

GANADOR Daniel Levy (Schitt's Creek)

Mejor actriz de reparto en una comedia

Betty Gilpin (Glow)

D'Arcy Carden (The Good Place)

Yvonne Orji (Insecure)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

GANADORA Annie Murphy (Schitt's Creek)

Mejor serie de comedia

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

GANADORA Schitt's Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor programa de variedades

The Daily Show With Trevor Noah

Full Frontal With Samatha Bee

Jimmy Kimmel Live!

GANADOR Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Mejor actriz en una serie limitada o película de TV

Cate Blanchett (Mrs. America)

Shira Haas (Unorthodox)

GANADORA Regina King (Watchmen)

Octavia Spencer (Self Made)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Mejor actor en una serie limitada o película de TV

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Bad Education)

Paul Mescal (Normal People)

Jeremy Pope (Hollywood)

GANADOR Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Mejor guion de una serie limitada o película para la TV

Mrs. America

Normal People

Unbelievable

Unorthodox

GANADORA Watchmen

Mejor dirección de una serie limitada o película para la TV

Little Fires Everywhere

Normal People

GANADORA Unorthodox

Watchmen

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de TV

Dylan McDermott (Hollywood)

Jim Parsons (Hollywood)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend)

GANADOR Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Jovan Adepo (Watchmen)

Louis Gossett Jr. (Watchmen)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de TV

Holland Taylor (Hollywood)

GANADORA Uzo Aduba (Mrs. America)

Margo Martindale (Mrs. America)



Tracey Ullman (Mrs. America)

Toni Collette (Unbelievable)



Jean Smart (Watchmen)

Mejor serie limitada (miniserie)

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

GANADORA Watchmen (HBO)

Mejor programa de competición

The Masked Singer

Nailed It!

GANADOR RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor actor principal en un drama

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

GANADOR Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz principal en un drama

Jennifer Aniston ( The Morning Show

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sandra Oh (Killing Eve)

GANADORA Zendaya (Euphoria)

Mejor guion de una serie de drama

Better Call Saul

The Crown

Ozark

GANADORA Succession

Mejor dirección de una serie de drama

Homeland

The Crown

The Morning Show

Ozark

GANADORA Succession

Mejor actor de reparto en un drama

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Bradley Whitford (The Handmaid's Tale)

GANADOR Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Nicholas Braun (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor actriz de reparto en un drama

Laura Dern ( Big Little Lies

Meryl Streep (Big Little Lies)



Helena Bonham Carter (The Crown)

Samira Wiley (The Handmaid's Tale)

Fiona Shaw (Killing Eve)

GANADORA Julia Garner (Ozark)

Sarah Snook (Succession)

Thandie Newton ( Westworld

Mejor serie dramática

