Game of Thrones lidera las nominaciones de los Emmy 2019

En su último año en los premios Emmy, la serie de HBO Game of Thrones lideró con 32 nominaciones —entre ellas mejor serie de drama, mejor actor principal (Kit Harington) y mejor actriz principal (Emilia Clarke)— la lista de postulaciones a los premios Emmy 2019 que se entregarán el 22 de septiembre en Los Ángeles.

El anuncio de las nominaciones a la edición 71 de los premios Emmy 2019 fue hecho el martes por las estrellas D'Arcy Carden (The Good Place) y Ken Jeong (The Masked Singer) en el Saban Media Center, en el Wolf Theatre de Los Ángeles, California.

Luego de las nueve nominaciones de Game of Thrones, los shows más reconocidos fueron: The Marvelous Mrs. Maisel (20), Chernobyl (19), Saturday Night Live (18), Barry (17), Fosse/Verdon (17), When They See Us (16), Russian Doll (13), Escape at Dannemora (12), Fleabag (11) y The Handmaid's Tale (11).

Si se analizan las nominaciones por canales y plataformas, HBO lideró la edición 71 de los Emmy con 137 postulaciones, seguida de Netflix (117), NBC (58), Amazon Prime (47), CBS (43) y FX (32).

Como dato curioso, hay 45 actrices y actores que resultaron nominados por primera vez a un premio Emmy, entre ellos: Amy Adams, Hugh Grant, Benicio del Toro, Sam Rockwell, Sophie Turner, Carice van Houten, Gwendoline Christie, Alfie Allen, Kristin Scott Thomas y Michelle Williams, entre otros.

Destacan, además, tres actrices que obtuvieron doble nominación: Sandra Oh (por Killing Eve y Saturday Night Live), Fiona Shaw (por Killing Eve y Fleabag) y Patricia Arquette (por Escape at Dannemora y The Act).

La Television Academy transmitió en vivo por streaming, a través de su canal de YouTube, la lectura de la lista de postulados a la edición 71 de los premios Emmy 2019.

Si deseas ver todas las nominaciones a categorías técnicas en los Emmy 2019, puedes consultar la página Web emmys.com.

Mejor serie dramática

Game of Thrones

Killing Eve (BBC America)

Bodyguard

Ozark (Netflix)

Better Call Saul (AMC)

Pose (FX Networks)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Mejor serie de comedia

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime Video)

Russian Doll

Schitt's Creek (Pop TV)

The Good Place (NBC)

The Marveolous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Veep (HBO)

Mejor actriz principal en un drama

Emilia Clark (Game of Thrones)

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How tgo Get Away with Murder)

Jodie Comer (Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Mejor actor principal en un drama

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kit Harington (Game of Thrones)

Jason Bateman (Ozark)

Billy Porter (Pose)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Mejor actriz principal en una comedia

Christina Applegate ( Dead to Me

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Mejor actor principal en una comedia

Bill Hader (Barry)

Don Cheadle (Black Monday)

Anthony Anderson (black-ish)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Mejor actriz de reparto en un drama

Gwendoline Christine (Game of Thrones)

Lena Headey (Game of Thrones)

Sophie Turner (Game of Thrones)

Maisie Williams (Game of Thrones)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Julia Garner (Ozark)

Mejor actor de reparto en un drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Alfie Allen (Game of Thrones)

Nicolaj Coster-Waldau (Game of Thrones)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Michael Kelly (House of Cards)

Mejor actriz de reparto en una comedia

Sarah Goldberg (Barry)

Sian Clifford (Fleabag)

Olivia Colman (Fleabag)

Betty Gilpin (Glow)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Anna Chlumsky (Veep)

Mejor actor de reparto en una comedia

Stephen Root (Barry)

Henry Winkler (Barry)

Anthony Carrigan (Barry)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tony Hale (Veep)

Mejor serie limitada (miniserie)

Chernobyl (HBO)

Sharp Objects

Escape At Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX Network)

When They See Us (Netflix)

Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?

Mejor película de TV

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit (HBO)

Deadwood: The Movie (HBO)

King Lear (Amazon Prime Video)

My Dinner with Hervé (HBO)

Mejor actor en una serie limitada o película de TV

Hugh Grant (A Very British Scandal)

Jared Harris (Chernobyl)

Benicio del Toro (Escape at Dannemora)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Mahershala Ali (True Detective)

Jhareel Jerome (When They See Us)

Mejor actriz en una serie limitada o película de TV

Patricia Arquette (Escape at Dannemora)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Amy Adams (Sharp Objects)

Joey King (The Act)

Aunjanue Ellis (When They See Us)

Niecy Nash (When They See Us)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de TV

Emily Watson (Chernobyl)

Patricia Arquette (The Act)

Margaret Qualley (Fosse/Verdon)

Patricia Clarkson (Sharp Objects)

Marsha Stephanie Blake (When They See Us)

Vera Farmiga (When They See Us)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de TV

Ben Whishaw (A Very British Scandal)

Stellan Skarsgård (Chernobyl)

Paul Dano (Escape at Dannemora)

Asante Blackk (When They See Us)

John Leguizamo (When They See Us)

Michael K. Williams (When They See Us)

La gala de la edición 71 de los premios Emmy 2019 se transmitirá el domingo, 22 de septiembre, a las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5:00 p.m. PT) desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, California. La ceremonia será transmitida en Estados Unidos por la cadena FOX.