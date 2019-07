Emmy 2019: Game of Thrones lidera las nominaciones

En su último año en los premios Emmy, la serie de HBO Game of Thrones fue reconocida en el renglón de mejor serie de drama, al igual que sus estrellas Kit Harington y Emilia Clarke, quienes también fueron postulados a mejor actor y mejor actriz principal, respectivamente, para los premios Emmy 2019 que se entregarán el 22 de septiembre en Los Ángeles.

El anuncio de las nominaciones a la edición 71 de los premios Emmy 2019 fue hecho el martes por las estrellas D'Arcy Carden (The Good Place) y Ken Jeong (The Masked Singer) en el Saban Media Center, en el Wolf Theatre de Los Ángeles, California.

La Television Academy transmitió en vivo por streaming, a través de su canal de YouTube, la lectura de la lista de postulados a la edición 71 de los premios Emmy 2019.

Mejor serie dramática

Game of Thrones (HBO)

Killing Eve (BBC America)

Bodyguard (Netflix)

Ozark (Netflix)

Better Call Saul (AMC)

Pose (FX Networks)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Mejor serie de comedia

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime Video)

Russian Doll (Netflix)

Schitt's Creek (Pop TV)

The Good Place (NBC)

The Marveolous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Veep (HBO)

Mejor actriz principal en un drama

Emilia Clark (Game of Thrones)

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How tgo Get Away with Murder)

Jodie Comer (Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Mejor actor principal en un drama

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kit Harington (Game of Thrones)

Jason Bateman (Ozark)

Billy Porter (Pose)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Mejor actriz principal en una comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Mejor actor principal en una comedia

Bill Hader (Barry)

Don Cheadle (Black Monday)

Anthony Anderson (black-ish)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Mejor actriz de reparto en un drama

Gwendoline Christine (Game of Thrones)

Lena Headey (Game of Thrones)

Sophie Turner (Game of Thrones)

Maisie Williams (Game of Thrones)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Julia Garner (Ozark)

Mejor actor de reparto en un drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Alfie Allen (Game of Thrones)

Nicolaj Coster-Waldau (Game of Thrones)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Michael Kelly (House of Cards)

Mejor actriz de reparto en una comedia

Sarah Goldberg (Barry)

Sian Clifford (Fleabag)

Olivia Colman (Fleabag)

Betty Gilpin (Glow)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Anna Chlumsky (Veep)

Mejor actor de reparto en una comedia

Stephen Root (Barry)

Henry Winkler (Barry)

Anthony Carrigan (Barry)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tony Hale (Veep)

La gala de la edición 71 de los premios Emmy 2019 se transmitirá el domingo, 22 de septiembre, a las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5:00 p.m. PT) desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, California. La ceremonia será transmitida en Estados Unidos por la cadena FOX.