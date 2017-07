Agrandar Imagen HBO

Una serie de ciencia ficción, Westworld, lideró con 22 las nominaciones a los premios Emmy 2017, anunciadas la mañana del jueves por la Academia de TV de Hollywood. El evento fue conducido por las estrellas Anna Chlumsky (Veep) y Shemar Moore (S.W.A.T.) en el Wolf Theatre de Los Ángeles.

El programa de variedades Saturday Night Live fue el otro show que igualó a Westworld en número de nominaciones, también con 22.

Los premios Emmy 2017 representaban una gran incógnita, pues Game of Thrones, la gran ganadora de la ceremonia de 2016, está fuera de la competencia este año, debido a que la temporada 7 se estrena el próximo domingo 16 de julio, fuera de la fecha para aceptar nominaciones.

Fueron nominaciones repartidas entre la TV por cable (HBO, AMC, FX) y los servicios de streaming como Netflix y Hulu. Digno de mención es que tres series de ciencia ficción fueron reconocidas en la categoría de serie dramática: Westworld, Stranger Things y The Handmaid's Tale.

Ellas compiten contra varias series reconocidas por la crítica, como House of Cards, The Crown, Better Call Saul y This Is Us. Omisiones importantes en este renglón fueron The Americans y la última temporada de The Leftovers.

En el campo de serie de comedia, participan algunas veteranas de esta categoría, como Veep y Modern Family, junto con algunos éxitos recientes como Atlanta, Black-ish, Master of None, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt.

Entre otras curiosidades, Alec Baldwin obtuvo una nominación como actor de reparto en una serie de comedia por su interpretación de Donald Trump en el show Saturday Night Live.

Carrie Fisher fue nominada póstumamente como actriz invitada en una serie de comedia, por su participación en Catastrophe.

A continuación las categorías más importantes:

Mejor Serie Dramática

House of Cards (Netflix)



Better Call Saul (AMC)



The Crown (Netflix)



The Handmaid's Tale (Hulu)



This Is Us (NBC)



Westworld (HBO)



Stranger Things (Netflix)



Mejor Serie de Comedia

Veep (HBO)



Atlanta (FX)



Black-ish (ABC)



Master of None (Netflix)



Modern Family (ABC)



Silicon Valley (HBO)



Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)



Mejor Actirz en una Serie Dramática

Claire Foy (The Crown)



Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)



Robin Wright (House of Cards)



Evan Rachel Wood (Westworld)



Viola Davis (How to Get Away with Murder)



Keri Russell (The Americans)



Mejor Actor en una Serie Dramática

Sterling K. Brown (This Is Us)



Anthony Hopkins (Westworld)



Bob Odenkirk (Better Call Saul)



Matthew Rhys (The Americans)



Liev Schreiber (Ray Donovan)



Milo Ventimiglia (This Is Us)



Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)



Allison Janney (Mom)



Julia Louis-Dreyfus (Veep)



Tracee Ellis Ross (Black-ish)



Lily Tomlin (Grace and Frankie)



Jane Fonda (Grace and Frankie)



Mejor Actor en una Serie de Comedia

Jeffrey Tambor (Transparent)



Aziz Ansari (Master of None)



Donald Glover (Atlanta)



Anthony Anderson (Black-ish)



William H. Macy (Shameless)



Zach Galifianakis (Baskets)



Mejor Serie Limitada

Big Little Lies (HBO)



Feud (FX)



Genius (Nat Geo)



The Night Of (HBO)



Fargo (FX)



La ceremonia de los premios Emmy 2017 se llevará a cabo el domingo 17 de septiembre, a las 8:00 pm EST, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. La gala será transmitida por CBS, empresa matriz de CNET y CNET en Español.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.