Son días emotivos para los fanáticos de Game of Thrones, pues la serie estrena su temporada final el domingo, 14 de abril. Y también son días emotivos para su elenco, como lo evidencia el revelador ensayo que la actriz Emilia Clarke –quien interpreta a Daenerys Targaryen en la popular serie de HBO– escribió para la revista New Yorker.

Bajo el título A Battle for my Life (Una batalla por mi vida), la actriz reveló que sufrió dos aneurismas durante la producción de Game of Thrones, el primero de ellos en febrero de 2011 cuando Clarke completó el rodaje de la primera temporada de la serie.

Clarke tenía entonces apenas 24 años de edad. En el ensayo, la actriz recuerda cómo debió someterse a una operación de emergencia de tres horas de duración para sellar el aneurisma. La intervención médica practicada a Clarke fue una embolización endovascular, operación que conlleva posibles riesgos para el paciente.

La actriz permaneció un mes en el hospital recuperándose de la operación, tiempo en el sufrió de afasia, un trastorno que le impidió comunicarse a través del habla y la escritura.

"En mis peores momentos, quería que (los doctores) me desconectaran. Le pedí al personal médico que me dejara morir. Mi trabajo, todo mi sueño de lo que sería mi vida, centrado en el lenguaje, en la comunicación. Sin eso, estaba perdida", escribe Clarke en su conmovedor texto.

Fue en un chequeo médico, en 2013, que los doctores advirtieron que había otro aneurisma, por lo que la actriz volvió al quirófano para una nueva operación, la cual, afortunadamente, no tuvo secuelas como en la primera intervención.

Clarke concluye su ensayo -- en el que también cuenta cómo se inició en la actuación y cómo logró el papel de Daenerys Targaryen -- con un tono optimista, afirmando que está totalmente recuperada "al 100 por ciento". Y que la experiencia la motivó a impulsar una organización de beneficencia llamada SameYou, que "apunta a brindar tratamiento a las personas que se recuperan de lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares".

La temporada final de Game of Thrones se estrena en HBO el 14 de abril.