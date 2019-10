Emilia Clarke celebró su cumpleaños con Jason Momoa y Kit Harington

La actriz Emilia Clarke, conocida por dar vida a la reina de los dragones Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, cumplió 33 años el pasado 23 de octubre y lo celebró con una fiesta en la que se produjo un reencuentro con los actores que interpretaron a sus amores en la popular serie: Jason Momoa y Kit Harington.

La actriz inglesa, quien está por estrenar el 8 de noviembre su nueva película, la comedia Last Christimas, compartió la imagen del reencuentro en su cuenta de Instagram, donde, además, identificó la imagen con la leyenda "Reunions never looked this hairy" (algo como Las reuniones nunca se veían tan peludas).

En Instagram, Clarke registró todas las fases de su fiesta de cumpleaños, desde un pastel con una vela que recibió en París y una fiesta bailable en Londres a la que acudieron, además de Momoa y Harington, otras celebridades como Courteney Cox y Reese Witherspoon, según publicó Buzzfeed.

La película Last Christmas se estrena en cines el 8 de noviembre.