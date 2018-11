Elton John nos pone a llorar en este mensaje navideño

Si ya de por sí "Your Song", el clásico de Elton John, nos movía el alma, con estas imágenes será imposible detener las lágrimas.

El clásico del cantante británico se usó en la nueva campaña de Navidad de la marca John Lewis & Partners, llamada "The Boy and the Piano", y es el fenómeno en redes sociales.

James Corden, famoso presentador de la televisión británica, no pudo definirlo mejor, como podemos ver abajo.

El tuit de Corden tiene casi 90,000 "Me gusta" y 30,000 retuits.

En el comercial de John Lewis & Partners, una cadena de tiendas departamentales de alta gama que opera en todo el Reino Unido, John realiza un viaje desde el presente, en su casa en Londres, hasta 1950, cuando recibe su primer piano como regalo de Navidad.

Es una licencia del guionista y la historia no está basada en un hecho real.

El diario The Guardian realizó un extenso reportaje en el que detalla algunos datos de este audiovisual para televisión que se estrenó a las 9:15 de la noche de este jueves, en Londres.

Se informa, por ejemplo, que el comercial tiene un costo de casi US$9 millones, incluido el pago al cantante.

El diario también cita al propio Elton John, quien dice que el comercial es "absolutamente fantástico".

"La campaña de Navidad de John Lewis tiene muchos recuerdos cálidos para mí y mi familia. Realmente he amado cada minuto de ser parte de esto", acotó el intérprete, que está en una gira de despedida y que ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo.

Según The Guardian, John Lewis & Partners intenta con esta campaña de publicidad frenar un año que no ha sido positivo con las ventas.

"Hemos estado haciendo anuncios desde hace algún tiempo. Espero que el público vea esto y disfrute realmente del tesoro nacional que es Elton", dijo Craig Inglis, directivo y portavoz de la marca.

A continuación te dejamos el video para que lo disfrutes y cantes con Elton John:

I hope you don't mind that I put down in words

How wonderful life is, now you're in the world.

