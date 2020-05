Elon Musk y Grimes tuvieron su primer hijo

NurPhoto/Getty Images

Elon Musk y la cantante Grimes han sido padres por primera vez después de dos años de relación.

Musk anunció la noticia en Twitter el 4 de mayo con un tuit que decía "la mamá y el bebé, todo bien". Horas más tarde, al magnate subió una imagen suya sosteniendo al bebé después de que una usuaria de Twitter se lo pidiera. Musk también confirmó el nombre del bebé en la red social: se llama X Æ A-12 Musk.

El hijo de Grimes y Musk llega pocos días después de que su padre, uno de los hombres más ricos del mundo, anunciase (nuevamente en Twitter) que quiere deshacerse de sus posesiones materiales. Musk dijo en un tuit el 1 de mayo "Estoy vendiendo casi todas las posesiones físicas. No seré dueño de ninguna casa".

Musk también ha protagonizado titulares en los últimos días, pero por asuntos menos positivos que el nacimiento de su bebé. El dueño de Tesla publicó recientemente en Twitter la frase FREE AMERICA NOW, refiriéndose a la orden de confinamiento por parte del gobierno de Estados Unidos para contener la pandemia en curso. Un día después, durante una llamada de ganancias de Tesla, Musk optó por hablar más del tema y tachó la orden del gobierno de "fascista". "Esto no es democrático. Esto no es libertad. Devuelvan a la gente su maldita libertad", dijo Musk.