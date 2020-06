Elon Musk arremete contra Amazon tras bloqueo de un libro sobre COVID

Saul Martinez/Getty Images

El presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, arremetió el jueves 4 de junio contra Amazon en Twitter por supuestamente bloquear la venta de un libro electrónico sobre la pandemia de coronavirus por el exreportero del New York Times, Alex Berenson. Desde entonces, Amazon ha revocado la decisión, según varios reportes, diciendo que el libro electrónico había sido bloqueado por error.

"Es hora de dividir Amazon. ¡Los monopolios no están bien! Musk dijo Musk en el tuit dirigido a Berenson y al jefe de Amazon, Jeff Bezos. Musk dijo en otro tuit que bloquear el libro electrónico fue una decisión "demente".

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

El mismo jueves Berenson tuiteó una imagen de un email que parece ser de la división Kindle Direct Publishing de Amazon que dice que su libro electrónico, Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns, (Verdades no informadas sobre COVID-19 y los confinamientos), no cumplen con las pautas de la compañía y no se pondría a la venta. El tuit provocó críticas de Amazon por parte de algunas personas en las redes sociales, incluido Musk.

Más tarde, ese mismo jueves, Benson tuiteó que su libro electrónico ya estaba disponible, y le dio las gracias a Musk y a "todos los demás que ayudaron".

Amazon dijo a Reuters que el libro había sido bloqueado por error, y agregó que la decisión de aprobar su venta no se debió a Musk. El minorista en línea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.