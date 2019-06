Musk: Más videojuegos llegarán a Tesla —incluso Fallout Shelter y Beach Buggy

James Martin/CNET

LOS ÁNGELES, California — Elon Musk quiere que los consumidores de sus vehículos Tesla puedan estar entretenidos todo el tiempo, ya sea cuando estén estacionados o moviéndose por las calles —incluso con videojuegos.

El presidente ejecutivo de la automotriz, junto a Todd Howard, productor ejecutivo de Bethesda, anunciaron en el marco de la feria de videojuegos E3 2019 que están colaborando para traer el popular Fallout Shelter a los coches Tesla. Por su parte, Musk también anunció la llegada del juego de carrera de autos Beach Buggy 2 Tesla Edition.

Estos dos se unirán a otros, como Cuphead y los títulos Asteroids, 2048 y Centipede de Atari, que ya se pueden jugar en los modelos X, S, y 3 de Tesla.

¿Cómo funcionará? "Bueno, debes comprar el auto y estar en él para jugar", bromeó Musk, quién inmediatamente aclaró que estos títulos se juegan a través del navegador en la pantalla del coche al cual debes estar conectado a la nube vía Wi-Fi. "La meta es hacer de Tesla la marca más de carros más deseada", porque puedes jugar en cualquier lugar donde estés.

Musk, fan de videojuegos (en particular los de la franquicia Fallout) y que en su niñez desarrolló algunos propios, dijo que cuando trajeron los videojuegos de Atari a los vehículos Tesla lo hicieron para que cuando estuvieran estacionados, los pasajeros pudieran sacar un controlador de Xbox o PlayStation para entretenerse mientras esperan que alguien salga de una tienda, por ejemplo.

Interesantemente, el Beach Buggy 2 Tesla Edition —al menos en la demostración que vimos en E3— parece tener un modo que simula la manera en que vas conduciendo ya que el juego tiene un carro que da vueltas cuando giras el volante y se ralentiza cuando frenas tu propio Tesla. Asimismo, acelera cuando pisas acelerador de tu Tesla, aunque Musk aseguró que están modificándolo para evitar problemas.

Sin embargo, una limitación ha sido que la pantalla no se desarrolló con mucha memoria para ejecutar videojuegos mas pesados —como The Elder Scrolls V: Skyrim, cual Todd Howard, productor ejecutivo de Bethesda también en el panel con Musk, confirmó no es un título planificado para llegar a Tesla.

