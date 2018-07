Elon Musk se disculpa por tachar de 'pedófilo' a rescatista en Tailandia

Después de días de mucha crítica, Elon Musk se ha disculpado por llamar "pedófilo" a Vernon Unsworth, uno de los rescatistas de los niños atrapados en una cueva de Tailandia.

"Mis palabras fueron dichas en medio de la ira después de que el Sr. Unsworth dijo algunas falsedades y sugirió que me involucrara en un acto sexual con el minisubmarino", tuiteó Musk en la noche del martes. "Aún así, sus acciones en contra mía no justifican mis acciones en contra suya, y por eso me disculpo con el Sr. Unsworth y a las empresas que represento como un líder. La culpa es mía y sólo mía".

En un tuit el domingo, Musk calificó de "pedófilo" a Unsworth, un buceador que ayudó a rescatar a los 12 niños y su entrenador de fútbol que estaban atrapados en una cueva. Musk hizo este comentario después de que Unsworth criticó su submarino y su plan de rescate. El tuit ha sido borrado.

Musk fue criticado duramente después de publicar el tuit. Algunas de las críticas provenían de inversionistas de Tesla.

El lunes, Unsworth le dijo a la agencia de noticias AFP que estaba considerando acción legal en contra de Musk.

El martes, los inversionista de Tesla regañaron al presidente ejecutivo de la empresa de vehículos eléctricos y de firma espacial SpaceX en una carta abierta. Gene Munster, de Loup Ventures, dijo que los comentarios de Musk se "pasaron de la raya".

Con la colaboración de Suan Pineda.