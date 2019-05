Elon Musk se burla del vehículo espacial de Jeff Bezos

Elon Musk/Twitter

Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon y Blue Origin, presentó el 9 de mayo en un evento especial para la prensa su nuevo vehículo espacial, Blue Moon. Con él, Bezos tiene intenciones no solo de realizar vuelos turísticos espaciales sino también colonizar la Luna algún día.

El polémico presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, no tardó en responder –muy a su manera– a Bezos. Musk publicó en un tuit con una captura de pantalla modificada de la noticia sobre la presentación de Bezos de su cohete en The New York Times.

Musk cambió el nombre de Blue Moon por la inscripción 'Blue Balls' y adjunta el siguiente texto: "Oh, deja de molestar, Jeff".

Y es que la empresa SpaceX, de Elon Musk, está más avanzada en el desarrollo de cohetes para viajes espaciales y misiones comerciales, por lo que parece que a Musk no le hace gracia que Bezos le pise los talones.

Oh stop teasing, Jeff 😉 pic.twitter.com/wuWPENcSE1 — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2019

Pero no es la primera vez que Musk "trolea" a Bezos utilizando la red social de microblogging. En abril, cuando Amazon anunció sus planes para lanzar 3,000 satélites para extender la cobertura de Internet a todo el mundo con su proyecto Kuiper, el presidente ejecutivo de SpaceX llamó "copión" a Bezos con otro tuit.

Recordemos que SpaceX anunció un proyecto similar llamado Starlink en 2018, con el que planea enviar en órbita miles de satélites, que algún día podrán transmitir internet de banda ancha a millones de personas en todo el mundo.

Por el momento Bezos no ha respondido a Musk en Twitter aunque tampoco lo ha hecho en anteriores ocasiones.

Reproduciendo: Mira esto: Los satélites de Elon Musk y los rumores de los próximos...