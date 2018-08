Elon Musk nombra a un fondo de inversión saudí como inversionista de Tesla

La semana pasada fue muy agitada luego de que Elon Musk anunciara que quería que Tesla dejase de ser una empresa pública y que había "asegurado" la multimillonaria inversión para hacerlo. Ahora, Elon Musk ha publicado en un blog para aclarar todo, a pesar de que está en desacuerdo con un informe independiente de este fin de semana.

Elon Musk publicó el lunes un nuevo blog en el sitio de Tesla que explica con más detalle lo que ha estado ocurriendo tras bambalinas mientras Tesla se prepara para potencialmente volverse privada. La historia comienza el 2 de agosto, cuando Musk le dijo a la mesa directiva que quería hacer que Tesla dejara de ser una empresa pública. La mesa directiva se reunió (sin Musk ni su hermano Kimbal, quien también es miembro del directorio) y Musk dijo que él se acercaría a algunos de los principales inversionistas de la empresa para hablar más sobre el tema.

Esa publicación al parecer nombra a un fondo soberano de inversión de Arabia Saudita como el responsable de garantizar la inversión que Musk mencionó en su tuit. Según el blog, el fondo primero se reunió con Musk a principios de 2017 para hablar sobre la posibilidad de hacerse pública de nuevo, y ambas partes se reunieron varias veces después de eso. La reunión más reciente se realizó el 31 de julio, luego de que el fondo saudí hubiese acumulado una participación minoritaria del 5 por ciento.

Lo que resulta interesante de esta situación es que Reuters tiene fuentes que aseguran lo contrario. El sábado, la agencia de noticias reportó que, según sus fuentes, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés) "no tenía interés" en financiar el retorno de Tesla a ser una empresa privada. Cuando se le preguntó, un portavoz de Tesla dijo que se refirieran a la publicación de Musk en el blog. Sin embargo, otro reporte más reciente por parte de Bloomberg asegura que el PIF está, de hecho, hablando de financiar la adquisición.

No sería inteligente por parte de Musk mentir sobre algo así en este momento. La semana pasada, algunos reportes aseguraban que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) estaba investigando a Tesla después de los tuits de Musk sobre hacer Tesla privada. Si el financiamiento no estaba garantizado cuando Musk dijo que lo estaba, el fundador de la automotriz podría acabar teniendo problemas con las autoridades federales. Por lo tanto, sería un momento extraño para hacer tales afirmaciones si no fuesen ciertas.

Sin embargo, estamos aún muy lejos de que esto llegue a buen término. Por la publicación de Musk en el blog, la junta aún necesita armar un plan en el que pueda ponerse de acuerdo, y entonces se pondrá a votación de los accionistas. Solo cuando los accionistas aprueben el plan podría continuar el proceso de privatización. Hasta que eso suceda, Musk dijo que continuará hablando con inversionistas y asesores sobre la mejor manera de avanzar en el tema.

Hacer que Tesla deje de ser una empresa pública podría darle mucha tranquilidad a Musk. Él ya ha dado sus razones por las que quiere tomar este camino. La empresa no tendría que darle tanta importancia a los reportes financieros trimestrales, por lo que podría modificar sus prioridades hacia estrategias más de largo plazo que quizá no reporten ganancias inmediatas. También evitaría que haya quien intente sacar provecho de una posible caída en el precio de la acción de la compañía. Musk ha criticado duramente a estos inversionistas en Twitter -- los llamados vendedores en corto, o short sellers en inglés --, incluso afirmando que Tesla es la compañía más que ha sufrido más de esto en la historia del mercado bursátil.