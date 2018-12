Elon Musk dice: 'No fumo marihuana... no sé fumar nada'

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dice que no fuma marihuana y que no sabe fumar nada — a pesar de que se le vio haciéndolo en un podcast en septiembre.

Estas declaraciones las hizo Musk durante una entrevista que se transmitirá en el programa "60 Minutes" este domingo, 9 de diciembre, a las 7 p.m. hora del Este, 4 p.m. hora del Pacífico. ("60 Minutes" se transmite en el canal de CBS, propiedad de la empresa matriz a la que pertenecen CNET y CNET en Español).

En la entrevista, el excéntrico empresario tendrá que responder sobre sus recientes acciones.

Por ejemplo, Musk enfrentó muchas críticas en septiembre por fumar marihuana en vivo durante la grabación del podcast Joe Rogan Experience. En el tráiler de la entrevista con CBS, Musk responde: "No fumo marihuana. Como cualquiera que haya visto el podcast puede decir, no tengo idea de cómo fumar marihuana, o cualquier otra cosa. No sé fumar nada, sinceramente".

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, se ha especulado sobre la afinidad del también presidente ejecutivo de SpaceX por la cultura de la marihuana. En agosto, Musk tuiteó que estaba considerando reprivatizar Tesla por US$420 la acción. La cifra de 420 está relacionada a la marihuana, ya que es en el 20 de abril cuando se celebra el día de la cannabis.

La entrevista de "60 Minutes" también saca a relucir otras controversias relacionadas a Musk, como cuando acusó de pedófilo a un británico que ayudó en las labores de rescate de unos niños atrapados en una cueva tailandesa, y como cuando su otra empresa, The Boring Company, vendió miles de lanzallamas en línea.

"Primero que todo, soy un poco impulsivo", Musk dice en la entrevista, "y no quiero adherirme al molde de un presidente ejecutivo".

Musk también habló sobre la posibilidad de comprar una planta clausurada de General Motors y destinarla para Tesla.

Tesla no ha contestado a una solicitud de comentario.

Con la colaboración de Suan Pineda.