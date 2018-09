Elon Musk fuma marihuana en un programa de entrevistas y Twitter reacciona

CNET

Elon Musk es tendencia en Twitter, otra vez, aunque ahora por fumar mariguana con el comediante Joe Rogan.

El presidente ejecutivo de Tesla y Space X fumó una mariguana hacia el final de una entrevista en vivo de más de dos horas y media en el popular podcast de Rogan, The Joe Rogan Experience. La conversación giró en torno a muchas cosas, desde los famosos lanzallamas, hasta inteligencia artificial.

"Creo que probé una vez", dijo Musk, cuando se le preguntó si alguna vez había fumado una mezcla de hierba y tabaco. "Quiero decir, es legal ¿verdad?" Musk luego tomó una sola bocanada del porro ofrecido por Rogan. La entrevista fue filmada en Los Ángeles, donde la marihuana es legal y los tuiteros no tardaron en expresarse al respecto.

Es inusual que un alto ejecutivo de una compañía pública fume marihuana en cámara, pero esta es solo la última instancia de comportamiento extraño de Musk. En julio, el ejecutivo de 47 años tuiteó que un buzo británico que ayudó con el rescate de un equipo de fútbol tailandés atrapado en una cueva era un "pedófilo". El tuit original de Musk fue eliminado, pero ha resucitado el reclamo sin respaldo varias veces. Musk también causó revuelo cuando tuiteó en agosto que quería privatizar su compañía Tesla. Esto supuestamente condujo a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés).

"He recibido mensajes de texto de amigos que me preguntan: '¿qué diablos estás haciendo fumando hierba?'", dijo Musk más tarde en la entrevista. "No soy un fumador habitual de hierba ... Sé que a mucha gente le gusta y eso está bien. Pero no creo que sea muy buena para la productividad. No para mí".

Le guste o no, según reportó el New York Times el viernes por la mañana, las acciones de Tesla habían caído "hasta un 9 por ciento" tras darse a conocer el video de Musk.

Al cierre de edición, Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNET.com

