Elon Musk y Grimes tienen el certificado de nacimiento de su hijo X Æ A-12

El presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y la cantante Grimes le dieron la bienvenida a su primogénito en mayo, y desde entonces el nombre del bebé ha estado en el centro del interés general. El mes pasado, Musk dijo en el famoso podcast The Joe Rogan Experience que el nombre del heredero era "X Æ A-12" —y que se pronunciaba "X Ash A Twelve". Ahora, una imagen del certificado de nacimiento del bebé revela solo una letra de esas es su nombre oficial.

Una fotografía del documento divulgada por TMZ muestra que el nombre del bebé es simplemente la letra X, y su segundo nombre sería AE A-XII, y su apellido, Musk.

"XII" es el número romano para 12 y al parecer con eso le han dado la vuelta al hecho de que en el estado de California solo permite incluir letras y no números en los certificados de nacimiento.

Los fans en Instagram le preguntaron a Grimes cómo le dice ella al bebé, y ella respondió que el infante "tiene muchos nombres", de acuerdo con el sitio hermano de CNET y CNET en Español, ComicBook.com.

El bebé nació el 4 de mayo y Musk dijo en el mencionado podcast The Joe Rogan Experience que el acontecimiento lo había hecho feliz ya que la fecha es comúnmente conocida como el Star Wars Day porque en inglés la fecha se lee "May the fourth" (cuatro de mayo) y se hace un juego de palabras con la famosa frase del universo Star Wars "May the fourth (Force) be with you" (Que la Fuerza te acompañe).