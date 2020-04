Elon Musk critica en Twitter las políticas de confinamiento

Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Elon Musk arremetió en contra del confinamiento derivado de la crisis del coronavirus en un tuit enviado el martes por la noche. Más adelante, en otra serie de tuits, Musk enlazó a una columna en el Wall Street Journal que argumentaba que las medidas de confinamiento son ineficientes, pues no logran salvar vidas.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

"FREE AMERICA NOW," (LIBEREN AHORA A AMERICA) tuiteó el jefe de Tesla y SpaceX a sus 33.3 millones de seguidores la noche del 28 de abril, haciendo eco de una serie de tuits del presidente Trump donde pedía "liberar" a los estados de la unión del confinamiento.

Los tuits de Musk generaron críticas, y un usuario de Twitter recordó su predicción del 19 de marzo de que Estados Unidos probablemente vería "probablemente cerca de cero casos" al final de abril de 2020 (Estados Unidos alcanzó el millón de casos de contagios por coronavirus el martes 28 de abril). Otros apoyaron su mensaje, y un usuario incluso sugirió que solo estaba luchando en contra de la "tiranía del gobierno".

Poco antes de que comenzara el cierre de negocios no esenciales en marzo, Musk criticó por tuitear que "el pánico del coronavirus es tonto". Más tarde ese mismo mes, prometió que sus compañías fabricarían respiradores para pacientes con coronavirus, ya que los hospitales sufrieron una escasez. Más tarde dijo que Tesla envió más de 1,000 respiradores a 50 hospitales en Estados Unidos.

La política de confinamiento ha tenido un gran impacto en las operaciones de Tesla, con las restricciones del gobierno local creando incertidumbre sobre cuándo podrá reabrir su planta de ensamblaje en Fremont, California. Esa fábrica derró el 23 de marzo, después de cierta incertidumbre sobre la orden de confinamiento en el condado de Alameda.

The company is due to report its first-quarter earnings on Wednesday, when Musk himself could be in for a $720 million stock purchase payday.

The new strain of coronavirus, which can develop into a respiratory illness known as COVID-19, was discovered in Wuhan, China, in December and has spread worldwide in the months since. As of Wednesday morning, it had infected more than 3.1 million people and caused over 217,000 deaths globally.