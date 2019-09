Élite 2: Una versión 'light' de 13 Reasons Why

Manuel Fernández-Valdés/Netflix

El final de la primera temporada de Élite reveló la identidad del asesino de Marina (María Pedraza) y el secreto detrás de ese crimen. El viernes 6 de septiembre Netflix estrenó la segunda temporada de la serie que en su primer mes, fue vista por más de 20 millones de personas alrededor del mundo, según el reporte financiero de Netflix.

Netflix me dio acceso a los dos primeros episodios de la segunda temporada de la serie, la cual abre de forma impactante y crea toda una nueva ola de crímenes por resolver que te invita a querer seguir viendo más. La primera temporada se enfocó en encontrar al asesino de Marina y esta segunda gira en torno a los problemas y secretos que surgen tras su asesinato.

Esta segunda temporada llega pocos días después del estreno de la tercera temporada de 13 Reasons Why, serie con la que Élite comparte problemáticas similares como el abuso de sustancias, los privilegios de los más acomodados y las familias disfuncionales. Sin embargo, Élite tiene una distinción entre clases sociales mucho más marcada, escenas visualmente menos violentas y toques de humor mucho más frecuentes.

El foco de Élite siguen siendo los tres estudiantes de bajos recursos, Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) y Christian (Miguel Herrán), quienes fueron becados para estudiar en la exclusiva escuela Las Encinas. En esta segunda temporada los grupos, amistades (y enemistades), romances y alianzas ya están formadas pero el asesinato de Marina despertó nuevos conflictos.

Por ejemplo, la relación entre Samuel y Guzmán (Miguel Bernardeau), el hermano de Marina, se vuelve mucho más tensa ya que Guzmán lo responsabiliza por la muerte de su hermana. El trío amoroso (y de interés) entre Carla (Ester Expósito), Polo (Álvaro Rico) y Christian se vuelve más frágil ya que la culpa los orillará a tomar decisiones precipitadas que pondrán en riesgo sus vidas y la reputación de sus familias.

Otra relación que se volvió el foco en esta segunda temporada es la de Ander (Arón Piper) y Omar (Omar Ayuso), quienes luchan por estar juntos por encima de los prejuicios morales y de religión, ya que la familia de Omar es musulmana.

No menos importante está la adición de tres nuevos personajes a la trama: Valerio, el medio hermano de Lucrecia que es adicto a la mala vida; Rebeka, la nueva chica rebelde que aunque adinerada prefiere juntarse con Samuel y Nadia; y por último está Cayetana, quien a pesar de mostrarse inocente es un personaje que tiene mucho que esconder.

Uno de los personajes que más me gustan es Lucrecia (Danna Paola) pues me recuerda un poco a Regina George de Chicas Pesadas (Mean Girls) pero a la mexicana y sin su séquito de chicas plásticas. Este personaje es la típica villana de telenovela que lucha por mantener su reinado en el colegio y que lleva al límite la famosa frase "antes muerta que sencilla". Lucrecia es una de las mejores villanas que Netflix ha creado dentro del rubro de series/novelas para adolescentes.

A diferencia de otros dramas adolescentes, Élite logra mantener un equilibrio entre la tragedia y el humor y como toda buena serie con tintes de telenovela, cada final de episodio deja una pregunta y un nuevo misterio por resolver.

La segunda temporada de Élite, conformada por ocho capítulos, no es el fin de esta serie española, ya que de acuerdo con el sitio español Fuera de Series, Élite tendrá una tercera entrega con flashbacks para recordar eventos pasados, un recurso que también se utilizó a lo largo de 13 Reasons Why.