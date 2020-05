'Netflix me está dando una notoriedad que yo no tenía': novelista de la saga Valeria

Netflix

La escritora Elísabet Benavent saltó a la fama en 2013 tras autopublicar su primera novela, En los zapatos de Valeria, y conseguir con ella la publicación de ese libro y el resto de las aventuras de su heroína Valeria en la editorial SUMA de Penguin Random House Grupo Editorial. Ahora, esta valenciana que ha vendido más de 2 millones de ejemplares está a punto de escribir una nueva página en su biografía. Este 8 de mayo se estrena en Netflix la primera temporada de Valeria, la adaptación de su saga de novelas romántico-contemporáneas con la escritora amateur Valeria como protagonista. Desde su casa en Madrid, la novelista conversó con nosotros vía Hangouts y nos confesó que sus gatos estaban encantados con el encierro "porque nunca habían tenido tantas atenciones".

He leído el primer libro de la saga de Valeria en estos días de confinamiento y ha sido el tipo de evasión que necesitaba... ¿Qué crees que tiene este tipo de novela para ser perfecta para momentos como éste?

Es una cuestión de conjugar dos cosas. Uno, es la parte referencial, es que podamos ver identificado nuestro mundo, nuestro universo, nuestras amigas, nuestras ansiedades, nuestros miedos, aquellos sueños que tenemos, nuestras aspiraciones. Y, por otro lado, es el nivel aspiracional que tienen. Porque nos permiten soñar con otras cosas, evocar recuerdos, proyectar deseos.

¿Cuál ha sido tu papel como supervisora de guión de la serie de Netflix?

La serie es una adaptación abierta. Yo desde el primer momento tuve muy claro que a mí los skills me llegan a determinado punto (risas), no estaba preparada para verme eligiendo casting o planteando una biblia o haciendo los guiones. Prefiero dejarlo en manos de profesionales. Pero mi papel ha sido bonito. Ha sido el de velar que el espíritu Valeria se mantenga vivo no sólo en el conjunto, sino en cada personaje como individuo. Por ejemplo, el personaje de Nerea cambia casi al 200 por cien, pero sigue manteniendo parte del espíritu de esa Nerea la fría.

Eduardo Parra/Getty Images

En tu novela describes lo que llevan puesto tus protagonistas, pero en la serie es un lujo todo el vestuario de las actrices...

Sí, es muy sensorial. Es una serie muy plástica. Se ha hecho un trabajo espectacular, con escenografía, con vestuario. Este es uno de los temas que más me sorprendió para bien. Los escenarios son preciosos. Ese piso de Valeria, cuando yo entré en el plató donde se había reconstruido, es que me quedaba a vivir. Es precioso y el piso de Lola también es una pasada. Y esos colores con los que se visten ellas al final van mucho con esta personalidad tan española que tenemos nosotros de echarnos a la calle, de compartir. Se respira fiesta. Para mí es importante que quede un poco, aunque sea subyacente, la idea de: "No te tomes la vida demasiado en serio porque nadie sale vivo de ella". Creo que se tratan temas que muchas veces no son para reírse y se tratan desde un punto de vista muy cómico y con todo el respeto del mundo porque estamos en malos tiempos para la comedia.

Pero tengo la sensación que ahora necesitamos comedia y evasión más que nunca...

Sí, además manteniendo la fecha que teníamos prevista en principio, vamos a poder sacar el contenido en un momento en el que la gente aquí ya estamos subiéndonos por las paredes. Sacar algo de contenido nuevo, fresco y de este tono me parece que puede por lo menos alegrarles un poco las tardes de sofá, manta y Netflix. Si podemos llevarles de paseo por este Madrid que nos está esperando para cuando todo se solucione, pues eso me alivia.



Creo que tú al género que escribes lo denominas romántico-contemporáneo. ¿Qué tiene?

Es que huyo mucho de la denominación chick-lit, todo lo que me huela a que se está limitando el público al que puede llegar me echa un poquito para atrás porque estamos luchando todos contra muchos prejuicios. El romántico-contemporáneo al final viene siendo una comedia romántica de toda la vida. Suele tener como características principales: se sitúa en grandes ciudades; suele echar mano también de profesiones bastante creativas, también porque son las que más te permiten el enredo de personajes; mujeres bastante abiertas. Quiero dar una visión de las mujeres como las que tengo a mi alrededor: fuertes, con sueños, con aspiraciones, que pelean mucho por lo que quieren, que son inspiradoras, que deciden sobre su maternidad, que deciden cómo plantean su vida, cómo la viven, cómo viven el amor, cómo viven el sexo. Quiero que sea la mayor parte posible realidad y, si no es realidad, que sea lo más verosímil.



Me hablabas de los prejuicios y la novela romántica tiene que luchar contra varios de ellos. ¿Cómo abogas por este género que se cree que solo nos gusta a las mujeres y que algunos consideran menor?

Ha cambiado un poco mi reacción con los años. Al principio, pues desde tu humilde situación piensas: "Bueno, pues voy a recomendarle buenas lecturas del género que me hayan gustado mucho, que me hayan apasionado, que me hayan sacado una carcajada, que haga que esta persona valore la importancia de una sonrisa, de pasar un buen rato". Siempre recomiendo Marian Keyes o el libro de Sexo en Nueva York, el que hizo nacer la serie. Pero con los años me he dado cuenta que hay muchas personas que no quieren dejar de pensar lo que piensan. Yo casi siempre contesto lo mismo y es que el público soberano decide lo que lee y lo que ve y que nadie es quien para imponer su criterio.



Tu carrera como escritora arrancó gracias a la autopublicación de tu primera novela de hecho...

[La autopublicación] ha hecho una cosa muy buena para el mercado editorial y es democratizar el acceso a poder exponer tu obra. Es un escaparate enorme donde la editorial tradicional va buscando nuevos talentos. Hay que tener en cuenta que cuando una editorial accede a una plataforma como Amazon y echa un vistazo a los autopublicados tiene hecha ya una criba antes porque tiene las opiniones de los lectores que han comprado. Ya estás pidiendo como informes de lectura, que además va a ser el público objetivo. Yo soy una negada con las nuevas tecnologías y me autopubliqué. Es muy intuitivo, es gratuito, tiene unas buenas condiciones para publicar, en cuanto a royalties y es un grandísimo escaparate. Hay gente que ni siquiera tiene interés en dar el salto a la editorial tradicional porque funciona muy bien.



¿Crees que hubiera sido posible tener una carrera como escritora de otra forma?

Es que no me hubiera atrevido a hacerlo de otra manera. Le tenía muchísimo miedo a la carta de rechazo de la editorial. Estoy muy agradecida a las plataformas, porque además lo ponen muy fácil. Aquella decisión loca que tomé un día de febrero. Me arrepentí horrores, no dormí en toda la noche, me la pasé llorando de vergüenza porque ya no podía descolgarlo. Pero me ha cambiado la vida.

Netflix

Y ahora estás en otra plataforma, que es Netflix, que está en millones de hogares de todo el mundo. ¿Cómo lo vives?

Tengo mucho vértigo. Esto se ha hecho muy grande y yo me siento igual de pequeña que cuando lo publiqué. Hay mucha ilusión y tener un socio como Netflix al lado, que te brinda todo su apoyo y su confianza, es reconfortante. Espero que la relación que se establezca entre el libro y la serie se retroalimente. Alguna gente, la menos, porque son 190 países, llegará a la serie porque ha leído el libro. Pero el grandísimo porcentaje de gente hace el viaje a la inversa. Netflix me está dando una notoriedad que yo no tenía. A mí no se me puede olvidar que mi trabajo es escribir, mis niños son los libros. Y tengo el sueño que esto me abra las puertas a muchos mercados editoriales que hasta el momento han estado complicados.

¿Qué sensación tuviste la primera vez que viste a Diana Gómez caracterizada de Valeria?

Es que no me hizo falta verla caracterizada. Me enseñaron una foto del casting y, sin saber que era la persona que iba a hacer de Valeria, dije: "Ay, Valeria". Me atrapó desde el primer momento. No sé si es esa dulzura que tiene en su expresión, que me evocó esa inseguridad que tiene el personaje de Valeria a veces y un poco todo lo que recorre a través de los libros. Ahora es muy complicado pensar en los personajes y quitar las caras de las actrices y de los actores. Me pasa igual con los espacios en los que se mueven, ya no puedo pensar en la casa de Valeria si no es en el plató.



¿Qué estás viendo o leyendo estos días?

Bueno, me he visto absolutamente todas las docurrealidades de Netflix sobre asesinos en serie. Estoy aprovechando mucho para leer, estoy leyendo mucha novela negra y también estoy aprovechando para leer algunas novelas intimistas que tenía un poco aparcadas. Me las estoy leyendo algunas en una tarde. Estoy muy feliz porque tenía una montaña de libros, que además no quería quitar porque simbolizaba el tiempo que no me había dedicado a mí misma, y estoy viendo como baja. Estoy feliz. También es parte de mi trabajo y no lo estoy dejando de lado.



¿Algún título en particular?

Me gustó muchísimo La estación de las mujeres. Me senté con un café, cuando cogí el café estaba frío y me había terminado el libro de una sentada.



¿Tienes una rutina de escritura diferente? Yo tuve que cambiar la mía porque me costaba concentrarme...

Estamos todos iguales. Me paso el día haciéndoles fotos a mis gatos durmiendo. El problema es que me está costando muchísimo evadirme de la situación. Para escribir ficción tienes que hacer el proceso a la inversa, tienes que olvidarte de todo lo demás y meterte en un mundo que no existe, que vas construyendo como si fuera Minecraft. Me está siendo muy difícil. El otro día me desbloqueé y escribí cinco paginitas del nuevo proyecto. Pero voy con mucha calma porque tampoco hay fecha porque con todo esto han variado mucho los calendarios editoriales.