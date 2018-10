Elijah Wood será invitado especial en Star Wars Resistance

Un hobbit está por hacer su debut en la saga de Star Wars.

El actor Elijah Wood, conocido por personificar al hobbit Frodo Baggins en la trilogía de The Lord of the Rings (2001-2003), será actor invitado en el próximo episodio de la serie de dibujos animados Star Wars Resistance, que Disney Channel transmitirá el 21 de octubre, a las 10:00 p.m. hora del Este y del Pacífico de Estados Unidos.

Wood aportará su voz en inglés al personaje de Rucklin en el episodio titulado Fuel for the Fire, quien reta -- en el video aquí insertado -- a una carrera de speeders al protagonista Kaz (voz de Christopher Sean). Según la sinopsis del capítulo: "Kaz se hace amigo de un piloto de carreras llamado Rucklin, que lo presiona para que tome un combustible raro y peligroso escondido en la oficina de Yeager".

Además de verse en Disney Channel, el nuevo episodio con Elijah Wood también estará disponible en streaming en el app DisneyNow (disponible para Android e iOS) y en el servicio VOD (Video On Demand) de Disney Channel.

Estrenada el 7 de octubre, Star Wars Resistance tiene lugar antes de los acontecimientos vistos en la película Star Wars: The Force Awakens. El argumento de la serie es el siguiente:

"La serie de aventuras sigue a Kazuda Xiono (mejor conocido como Kaz), un joven piloto reclutado por la Resistencia para participar en una misión ultrasecreta: espiar la creciente amenaza de la Primera Orden. Poe Dameron y BB-8 asignan al espía Kaz al Colossus, una plataforma de reabastecimiento de combustible en un planeta acuático del borde exterior, hogar de nuevos alienígenas, androides y criaturas. Mientras permanece encubierto, Kaz trabaja como mecánico y vive con el viejo amigo de Poe, Yeager, un piloto veterano que opera un taller de reparación de naves dirigidas por su tripulación: Tam, Neeku, y su viejo droide astromecánico, Bucket. Kaz, junto a su nuevo amigo BB-8, deberá competir en peligrosas carreras aéreas, mantener su misión en secreto de su nueva familia y evitar el peligro de la Primera Orden".

Star Wars Resistance también incluirá a algunos rostros familiares de las películas, como Poe Dameron (con la voz en inglés de Oscar Isaac), Captain Phasma (Gwendoline Christie), el androide BB-8 y la General Leia Organa (cuya voz en inglés será aportada por Rachel Butera).

