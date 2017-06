Netflix

¿Te criaste con aquellas novelas de tapa roja de la colección Elige tu propia aventura que te permitían tomar decisiones por sus protagonistas? ¿Estás pensando en recuperar esos libros para que los lean tus hijos? Hazlo. Aunque ya sabes que los niños de hoy en día tienen muchas más opciones de las que tuviste tú...

Y es que Netflix estrena hoy 20 de junio Puss in Book: Trapped in an Epic Tale (El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico). Se trata de una película protagonizada por el Gato con Botas y que ellos definen como de narración interactiva. "Los espectadores tienen la posibilidad de contribuir en la trayectoria del relato e influir en el resultado del episodio. La nueva tecnología para la narración interactiva de Netflix les permitirá a los niños sentarse en la silla del director, dándoles el poder de determinar qué aventuras se desarrollan en la pantalla", explica la empresa productora de contenidos digitales en un comunicado de prensa.

Siguiendo la estructura de Elige tu propia aventura, habrá momentos en Puss in Book en los que la acción se pare para pedirle al espectador que escoja el destino de su protagonista. Los pequeños tendrán que decidir si el Gato con Botas se pelea con un árbol o con un dios; si se enfrenta a un grupo de adversarios o en lugar de eso se toma un té y charla con ellos; o si debe besar a una reina malvada o bastaría con que le diera la mano. Para hacer la elección, podrán usar el mando a distancia de su televisor inteligente o simplemente escoger la opción presionando sobre la pantalla de una tableta o teléfono.

"Los niños podrán mirar de nuevo los títulos que tanto les gustan sin tener que ver o escuchar exactamente la misma historia, haciendo así descubrimientos nuevos constantemente", añade el comunicado incluyendo también el relativo alivio que eso puede suponer para los padres que no tengan que consumir un mismo cuento o historia una y otra vez con sus hijos.

Puss in Book será un episodio especial e interactivo de Las aventuras del Gato con Botas (The Adventures of Puss in Boots), una serie original de Netflix en coproducción con DreamWorks que cuenta con cuatro temporadas y está basada en la versión del legendario felino que surgió de la franquicia de Shrek. Puss in Book se estrenará globalmente y estará disponible tanto en inglés como en español.

Después del lanzamiento de Puss in Book, Netflix estrenará el 14 de julio Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile (Buddy Thunderstruck: La lista de quizá) siguiendo también el formato de Elige tu propia aventura. Este título será el especial interactivo -- también disponible en inglés y español -- de la serie Buddy Thunderstruck, otro programa infantil original de la empresa. Buddy Thunderstruck es una serie de animación en stop motion y su primera temporada se estrenó en marzo de este año en la plataforma.

Por el momento estos son los dos títulos interactivos de Netflix, que está produciendo también Stretch Armstrong: The Breakout con el mismo formato y lo estrenaría el próximo año.

