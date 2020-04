Elephant: Meghan Markle lleva la voz cantante en nueva aventura de Disney

DisneyNature

Suele olvidarse que el mismísimo Walt Disney era reconocido en Hollywood no solo por sus películas de dibujos animados sino también por sus documentales sobre animales y la vida silvestre. El estudio obtuvo un Oscar en 1954 a mejor largometraje documental por The Living Forest, y al año siguiente, en 1955, volvió a ganar en la misma categoría, con la película The Vanishing Prairie.

La nueva incursión de Disney en este género es Elephant, que estrena el viernes 3 de abril. Su novedad estriba en que esta película marca el regreso de Meghan Markle, otrora duquesa de Sussex, a Hollywood, luego de que hiciera a un lado su carrera de actriz en la serie Suits para casarse con el Príncipe Harry de Inglaterra.

Markle narra la historia de Elephant, dirigida por Mark Linfield y Vanessa Berlowitz. CNET en Español tuvo acceso a la película antes de su estreno directo en streaming. Es un filme emocionante sobre una manada de elefantes en África y, si bien Elephant se adhiere al realismo que cabe esperar de un documental, la narración de Markle suena apropiada, en verdad, en un filme de dibujos animados, por la emotividad e histrionismo que la actriz le imprime a su entonación del texto narrado.

La explicación de ello se encuentra en que Elephant es, a fin de cuentas, una película Disney, lanzada por el sello Disneynature, creado por la compañía en 2008 para estrenar en cines sus largometrajes sobre vida silvestre.

Al ser una película Disney, Elephant busca otorgarles rasgos que "humanicen" e individualicen a los animales de la película. Según su sinopsis, el filme "sigue a la elefante africana Shani y a su activo hijo Jomo cuando la manada a la que pertenecen emprende un viaje época de miles de kilómetros a través del vasto desierto del Kalahari, desde el delta de Okavango al río Zambezi y las cataratas Victoria, al igual que incontables generaciones de sus ancestros lo hicieron antes".

Además de identificar por nombres a los elefantes protagonistas de la historia, Elephant usa música que no desentonaría en el musical de Broadway de The Lion King, lo que refuerza el vínculo del documental con la factoría Disney y brinda soporte a la efervescente narración de Markle.

Afortunadamente, los directores Linfield y Berlowitz son veteranos de la Unidad de Historia Natural de la BBC, por lo que Elephant logra captar imágenes emocionantes y conmovedoras de los elefantes en su travesía. En particular, destacan una secuencia en un pozo que se transforma en un peligroso lodazal y una trampa mortal para los elefantes bebés; o el cruce nocturno por el desierto, con los leones acechando a la manada en la oscuridad.

La película transmite varios mensajes: la crucial importancia del agua en el ciclo vital de los elefantes de Botswana y la idea de la experiencia como guía, pues Gaia, la matriarca de la manada, debe recurrir a sus instintos y recuerdos para encontrar el camino correcto y reducir los riesgos durante esta extensa migración.

Es un filme bellamente fotografiado, con poéticos movimientos de cámara y tomas cenitales que reflejan la vastedad del terreno a recorrer. Elephant es una experiencia inmersiva, un documental que entretiene y que transciende cierto tono jovial en la narración de Markle.

