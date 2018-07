En 'NBA Live 19' podrás jugar como mujer por primera vez

Electronic Arts

Las mujeres han luchado mucho tiempo por lograr que su capacidad atlética fuese reconocida por las ligas deportivas masculinas y también por el público. Ahora han ganado una pequeña batalla.

Electronic Arts, la editorial de videojuegos reconocida por sus siglas EA, anunció este viernes que la próxima entrega de su franquicia de baloncesto, NBA Live 19: The One Edition, ofrecerá la opción de jugar como mujer —por la primera vez en la historia del título.

Según EA, una jugadora del videojuego podrá crear un personaje parecido a ella. Esto será posible porque NBA Live 19 viene con un app que escanea su rostro para usar en el videojuego. La jugadora también podrá personalizar la estética del personaje aún más cambiándole la estatura, el estilo del cabello y la vestimenta. Esta es la misma tecnología que EA ya le ofrecía a los hombres que han jugado versiones anteriores del título.

Las jugadoras interesadas en jugar con su avatar podrán hacerlo en el modo "The One" de NBA Live 19 dentro del cual jugarán al estilo callejero, en canchas urbanas de todos el mundo (incluyendo la de mi barrio en Nueva York). También podrán crear sus propios equipos que pueden incluir otras mujeres. Este modo, llamado "Build Your Squad", ya incluye los avatares de algunos jugadores en la vida real: Joel Embiid, Allen Iverson y Candace Parker, una jugadora de las Sparks de Los Ángeles.

"Las jugadoras tendrán la misma oportunidad de progresar por todo el sistema [del videojuego] igual que los jugadores", confirmó EA.

Esta no es la primera vez que la editorial de videojuegos rompe barreras: En mayo del 2015 incluyó las selecciones femeninas de fútbol FIFA 16.

NBA Live 19: The One Edition lanza el 6 de septiembre por US$60, pero si estás suscrito al servicio de streaming EA Access solo pagarás US$54.