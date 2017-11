Sarah Tew/CNET

El Apple Watch ya cuenta con sensor de frecuencia cardíaca y puede incluso ayudar a notar alguna condición cardiaca potencialmente peligrosa. Sin embargo, no es un dispositivo aprobado oficialmente por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para detectar condiciones cardíacas como la fibrilación atrial. Al menos no lo era hasta ahora que ya lo puede hacer si le agregas una correa especial al reloj.

Kardia de AliveCor es la primera correa para el Apple Watch aprobada por la FDA. A diferencia de la tecnología óptica para frecuencia cardíaca del Apple Watch, Kardia usa un dedo para completar el circuito eléctrico a través de dos contactos de metal: el extra ubicado sobre tu muñeca para que ahí coloques el dedo. La correa funciona con los modelos del Apple Watch Series 1, 2 y 3; no funciona con el modelo original del reloj, conocido como Series 0 (cero).

La lectura del electrocardiograma toma 30 segundos y está diseñada para medir el corazón en reposo, no en activo. La aplicación Kardia de AliveCor monitoriza la frecuencia cardíaca de forma continua con los sensores del Apple Watch y luego con el dedo hace la medición adicional cuando tu frecuencia cardíaca parece estar alejada de lo que son tu actividad y tus niveles históricos, con el uso de lo que AliveCor dice que es Inteligencia Artificial que va a aprendiendo con el tiempo.

Sarah Tew/CNET

Los electrocardiogramas pueden ser almacenados en el app, importados a Apple Health o bien enviarse al médico. La correa, con valor de US$200, también requiere la suscripción al servicio que cuesta US$99 anuales para poder utilizar las herramientas para compartir, almacenamiento en la nube y la incoproración de medidas de peso y presión arterial. Además, por una cantidad extra, AliveCor exporta los resultados para análisis, ya sea por parte de un "técnico cardíaco" (US$9, con resultado listo en una hora) o con un cardiólogo certificado (por US$19, con el resultado listo en 24 horas).

Sarah Tew/CNET

La correa parecía agotar la batería del Apple Watch más rápido de lo normal (mide la frecuencia cardíaca siempre, por defecto). Y AliveCor fabrica un dispositivo que hace algo similar de manera independiente, pero más barato, por US$99, el Kardia Mobile (que no he probado). La ventaja de la correa Kardia conectada con el Apple Watch es que puede realizar lecturas de electrocardiograma completamente por sí misma, lejos del iPhone e incluso sin conexión. Para quienes necesitan una medición más precisa de la frecuencia cardíaca por motivos médicos, esta podría ser una opción interesante. En mis primeras pruebas me informó que mis electrocardiogramas resultaron "normales".



Los accesorios de frecuencia cardíaca médicamente aprobados para monitores de actividad física y relojes inteligentes aún no son de uso común, sin embargo, podrían incrementarse el año entrante. Con el tiempo, estos monitores podrían estar aprobados médicamente para medir la frecuencia cardíaca precisa por sí mismos. Por ahora, sin embargo, la correa Kardia es un puente hacia donde los dispositivos portátiles para medir la frecuencia cardíaca podrían dirigirse.