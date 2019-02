El ZTE Blade V10 es el teléfono para los amantes de los selfies

Huawei ha dado a conocer en medio del MWC 2019 el ZTE Blade V10, un teléfono con el que la empresa pretende conquistar a los amantes de la fotografía, al incluir una cámara frontal de 32 megapixeles con inteligencia artificial.

ZTE se une además con este nuevo teléfono a la moda de la ceja reducida en forma de gota, haciendo que esa cámara frontal ocupe poco espacio. La empresa ha puesto mucho énfasis en que la cámara frontal será aún mejor que la del ZTE Blade V9, y que mantendrá atributos como la captura exitosa de imágenes en escenarios con poca iluminación.

Esta cámara frontal incluye la capacidad de identificar más de 300 escenas para aplicar la AI correspondiente a cada caso. Además, este teléfono tiene una cámara principal doble de 16 megapixeles y 5 megapixeles.

La empresa también dio a conocer el ZTE Blade V10 Vita, una versión más económica del dispositivo que incluye la misma cámara frontal, pero reduce las características técnicas para poder bajar el precio y el ZTE Axon 10 Pro 5G, su primer teléfono que podrá funcionar en las nuevas redes de telefonía móvil.

La empresa aún no ha anunciado el precio de estos dispositivos, pero dijo que estaría disponible en marzo en Europa y América Latina. De momento no ha sido anunciado para Estados Unidos. El ZTE Blade V10 Vita tendrá la misma disponibilidad.

