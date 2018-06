El videojuego Halo será ahora una serie de TV con actores

Bungie

En la imagen aparece una reliquia histórica: un auténtico vehículo jabalí (Warthog) de los que figuran en el videojuego Halo, creado por los genios de efectos visuales de las películas The Lords of the Rings y Avatar, Weta Workshop, para la película Halo que iba a realizarse una década atrás.

Pero el jueves, Microsoft y la empresa desarrolladora de Halo, 343 Industries, anunciaron que finalmente habrá una serie televisiva de Halo con actores (nada de dibujos animados), ya que el canal Showtime ordenó la producción de una primera temporada de diez episodios. (Nota del editor: Showtime es una compañía subsidiaria de CBS, corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español).

De acuerdo al comunicado de Microsoft -- también está disponible una nota de prensa de 343 Industries -- la serie "tendrá lugar en el universo creado en 2001, dramatizando un conflicto épico del siglo XXVI entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como el Pacto", lo que revela poco sobre la trama específica y los personajes que aparecerán en el show.

Sí se insinúa, no obstante, que será una serie de alto presupuesto, con episodios de una hora de duración. "Halo es la serie más ambiciosa que hemos hecho, y esperamos que las audiencias que la han estado esperando durante años sean completamente recompensadas", afirmó el presidente de Showtime, David Nevins.

Rupert Wyatt (quien dirigió la película Rise of the Planet of the Apes) será productor ejecutivo y director de algunos episodios, con el guionista-productor Kyle Killen (Lone Star, Awake) en el rol de showrunner. La producción comenzará en los primeros meses de 2019.

¿Qué ocurrió con Steven Spielberg, quien supuestamente trabajaba en crear una serie de TV de Halo desde 2013? La compañía 343 Industries sugiere que él estuvo involucrado en reunir al equipo creativo, y que su productora, Amblin Television, contribuirá con dos productores ejecutivos al proyecto.

También ya hay un nuevo videojuego de Halo, Infinite, para que los fanáticos sacien su apetito por la saga.

En febrero, CNET en Español habló con Alex Garland, guionista del primer proyecto de película de Halo, quien es ahora un talentoso autor de ciencia ficción por derecho propio.

